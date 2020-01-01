رسميًا .. تحديد موعد مباراتي نصف نهائي كأس الملك

إقامة المباراتين في يوم واحد

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا اليوم الخميس، موعد مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، اللاتين تم تأجيلهما من قبل، على إثر التوقف الإجباري بسبب فيروس كورونا المستجد.

المباريات في المملكة توقفت في منتصف مارس الماضي ولمدة أربعة أشهر تقريبًا، قبل أن تعود من جديد في يوليو الماضي بمنافسات كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وحددت لجنة المسابقات يوم 27 من أكتوبر المقبل موعدًا للمباراتين، على أن يقام لقاء الهلال أمام أبها على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض في تمام الساعة الخامسة و55 دقيقة مساءً.

بينما يلتقي الأهلي بالنصر على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، في تمام الساعة الثامنة ونصف مساءً.

كان الزعيم قد تأهل لنصف النهائي بعد الإطاحة بالاتفاق بالفوز عليه بثنائية مقابل هدف وحيد، فيما تأهل أبها على حساب الفتح، بالفوز في ركلات الترجيح بنتيجة 5-3.

أما الأهلي فجاء صعوده بالفوز أمام الوحدة بثنائية مقابل هدف وحيد، والنصر صعد على حساب العدالة بهزيمته بهدف وحيد.