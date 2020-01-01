في تواجد خادم الحرمين .. حسين عبد الغني يتعدى على مشجع هلالي

قصة مثيرة من صفحات الكرة السعودية.

شهدت الكرة السعودية الكثير من الأحداث المثيرة، والتي لم ولن تُنسى أو تمحى من ذاكرة الجميع، نظرًا لشراسة المنافسة بين جميع الفرق على جميع الألقاب.

نعود إلى مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، التي جمعت بين النصر والهلال، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.

انتهت المباراة لصالح نادي الهلال بركلات الجزاء الترجيحية، بنتيجة 7-6، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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وبعد انتهاء المباراة، وأثناء توجه لاعبي الفريقين إلى المنصة المتواجد فيها خادم الحرمين الشريفين، من أجل استلام الميداليات، قام أحد مشجعي نادي الهلال، بتوجيه وابل من السباب إلى لاعبي النصر.

حسين عبد الغني لاعب النصر، لم يتحمل ما سمعه من مشجع نادي الهلال، ليحاول التعدي عليه، وسط محاولات من جانب الأمن المتواجد لفض الشباك.

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ويقول عبد الغني عن الواقعة: "الحركة حدثت وكان متواجد خادم الحرمين الشريفين، وهو الأمر الذي أحزنني كثيرًا، ولكن أحمل الجزء الأكبر من المنظمين في الملعب".

وتابع: "الجماهير كانوا قريبين من اللاعبين، وكانت مباراة في ديربي بين فريقين، كان يجب على المشجع أن لا يوجه الشتائم، لم أتحمل الألفاظ التي وجهت لي، خاصة وأن فريقي خاسرًا للقب، وحاولت التعدي عليه".

لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أوقعت عقوبة قاسية على عبد الغني، بالإيقاف 6 مباريات، وتغريمه 30 ألف ريال، عقابًا له لمحاولة التعدي على مشجع الهلال.