كأس الدوري البرتغالي | براهيمي يقود بورتو للإطاحة ببنفيكا والتأهل للنهائي

الجزائري افتتح التسجيل

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

قاد النجم الجزائري، ياسين براهيمي، بورتو البرتغالي للتفوق على غريمه التقليدي بنفيكا في نصف نهائي كأس الدوري البرتغالي.

والتقى الناديين، والمعروف لقاءهم بكلاسيكو البرتغال، في مباراة المربع الذهبي، على أرضية ملعب بلدية براجا.

وافتتح براهيمي التسجيل في الدقيقة 24 من عمر اللقاء من متابعة كرة مرتدة من الحارس بعد تصديه لتسديدة موسى ماريجا ، وعدل البرتغالي رافا سيلفا النتيجة في الدقيقة 31.

وقبل 10 دقائق من نهاية الشوط الأول، تلقى المالي ماريجا عرضية من خسيوس كورونا داخل منطقة الست ياردات ليودعها الشباك معلناً تقدم التنين على حساب النسور.

وفي الشوط الثاني سجل فيرناندو هدف بورتو الثالث، بالدقيقة 86، وخطف بطاقة العبور بانفراد من منتصف الملعب مستغلاً الزيادة العددية لبنفيكا الذي سعى لتسجيل هدف التعادل.

📍 لندن

🔹 دوري الدرجة الأولي الإنجليزي

🏟️ ملعب Kingsmeadow الذي يحتضن مباريات نادي ويمبلدون



⭕️ رجل العشب أراد فقط أن يوّضح حدود الملعب التي تماهت مع الثلوج الكثيفة التي لا تتوقف عن السقوط 🌨️ قبل مباراة ويمبلدون وفليتوود pic.twitter.com/Pa17ckBpRI — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 22, 2019

وينتظر بورتو معرفة منافسة، بين الفائز من لقاء الغد بين سبورتينج لشبونة وبراجا، لملاقاته على نفس الملعب السبت المقبل، 26 يناير.

ويعد بنفيكا الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 7 ألقاب، ويسعى بوروتو لتحقيق لقبه الأول حيث خسر النهائي مرتين.