جدول مباريات أمم أفريقيا تحت 23 ، القنوات الناقلة وترتيب المجموعات

كل ما تريد معرفته عن بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاماً، ما هو نظام المسابقة في الوقت الحالي؟، نتائج ومواعيد المباريات، وطريقة التأهل للأولمبياد

أبانوب صفوت

تعتبر كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا بطولة كرة قدم رئيسية دولية لدول الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ويشارك فيها اللاعبون من هم دون 23 عامًا وتُجرى كل أربعة أعوام وتساهم في تأهل بعض المنتخبات المشاركة في المسابقة إلى الأولمبياد، كانت أول نسخة منها أُقيمت في المغرب وذلك في عام 2011.

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في 6 أغسطس من عام 2015 تغيير مسمى البطولة لتصبح كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة لكرة القدم وذلك بدلاً من المسمى القديم وهو بطولة أفريقيا تحت 23 عاماً لتصبح مشابهة لبطولة الكبار، وفازت مصر باستضافة البطولة الحالية عوضاً عن زامبيا التي أعلنت في عام 2017 عن انسحابها من تنظيم البطولة، على غرار ما حدث مع المنتخب الأول الذي استضاف الأمم الأفريقية بعد انسحاب المغرب والكاميرون أيضاً.

بدأت البطولة الحالية يوم 8 نوفمبر ومن المقرر أن تستمر حتى يوم 22 من الشهر الحالي ويتنافس فيها أقوى منتخبات القارة من أجل نيل شرف التتويج باللقب بالإضافة إلى التواجد في أولمبياد طوكيو الذي سيُقام في صيف العام المقبل 2022 في إحدى المحافل العالمية الهامة والكبرى التي يحلم الجميع بالمشاركة فيها وتمثيل بلاده.

في هذا التقرير سنتعرف على نظام البطولة، نتائج ومواعيد المباريات، الأبطال السابقون وما هو أكثر من ذلك.

ما هو نظام بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عاماً وما هي طريقة التأهل للأولمبياد؟

يشارك في دور المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عاماً 8 منتخبات يتم تقسيمها إلى مجموعتين، يتأهل منها أصحاب المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إلى دور نصف النهائي.

يتقابل متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية ووصيف المجموعة الأولى مع متصدر المجموعة الثانية، ويتم تحديد ترتيب المجموعات طبقاً لعدة عوامل وهي عدد النقاط وهي:

عدد النقاط التي يتحصل عليها كل فريق فارق الأهداف في المباريات التي لُعبت بين الفريقان المتساويان في النقاط عدد الأهداف التي سجلها الفريقان المتساويان في عدد النقاط فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة عدد الأهداف التي سجلها كل فريق في كل مباريات المجموعة إجراء قرعة لتحديد الطرف المتأهل، في حال التساوي في كل ما سبق

يتأهل الفائز من كل مباراة إلى النهائي ويتنافس الخاسران على المركز الثالث في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

كيف تتأهل المنتخبات المشاركة في كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عامًا إلى أولمبياد طوكيو؟

ستتمكن ثلاثة منتخبات فقط من بين كل الفرق المشاركة من التواجد في الأولمبياد وهما الفريقان اللذان سيتواجدا في المباراة النهائية في تأهل مباشر، بينما سيحظى صاحب المركز الثالث بفرصة أخرى وأخيرة في نفس التوقيت وذلك عندما يلعب في الملحق مع فريق من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في مباراة فاصلة تُقام بينهما بمجرد تحديد الطرف الآخر.

ما هي القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم افريقيا للشباب تحت 23 عاماً؟

تعتبر شبكة بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لبطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عاماً والتي تؤهل للمشاركة في الأولمبياد وتخصص قناة BeIN SPORTS HD 10 لنقل المباريات، ولأن البطولة تُقام في مصر فهي تُذاع على قنوات Time SPORTS ولكن بالتردد الأرضي.

القنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عاماً:

الحدث القنوات الناقلة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عاماً BeIN SPORTS HD 10



Time SPORTS على التردد الأرضي

نتائج ومواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عاماً

المباراة الموعد الملعب النتيجة مصر - مالي الجمعة 8 نوفمبر 2019،

11 ربيع الأول 1441،

19:00 مصر، 18:00 المغرب استاد القاهرة الدولي 0-1 الكاميرون - غانا الجمعة 8 نوفمبر 2019،

11 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 21:00 المغرب استاد القاهرة الدولي 1-1 نيجيريا - ساحل العاج السبت 9 نوفمبر 2019،

12 ربيع الأول 1441،

17:00 مصر، 16:00 المغرب استاد السلام 1-0 جنوب أفريقيا - زامبيا السبت 9 نوفمبر 2019،

12 ربيع الأول 1441،

20:00 مصر، 19:00 المغرب استاد السلام 0-0 مالي - الكاميرون الاثنين 11 نوفمبر 2019،

14 ربيع الأول 1441،

17:00 مصر، 16:00 المغرب استاد القاهرة الدولي 1-0 غانا - مصر الاثنين 11 نوفمبر 2019،

14 ربيع الأول 1441،

20:00 مصر، 19:00 المغرب استاد القاهرة الدولي 3-2 ساحل العاج - جنوب أفريقيا الثلاثاء 12 نوفمبر 2019،

15 ربيع الأول 1441،

17:00 مصر، 16:00 المغرب استاد السلام 1-0 زامبيا - نيجيريا الثلاثاء 12 نوفمبر 2019،

15 ربيع الأول 1441،

20:00 مصر، 19:00 المغرب استاد السلام 3-1 مصر - الكاميرون الخميس 14 نوفمبر 2019،

17 ربيع الأول 1441،

20:00 مصر، 19:00 المغرب استاد القاهرة الدولي - مالي - غانا الخميس 14 نوفمبر 2019،

17 ربيع الأول 1441،

20:00 مصر، 19:00 المغرب استاد السلام - نيجيريا - جنوب أفريقيا الجمعة 15 نوفمبر 2019،

18 ربيع الأول 1441،

20:00 مصر، 19:00 المغرب استاد السلام - ساحل العاج - زامبيا الجمعة 15 نوفمبر 2019،

18 ربيع الأول 1441،

20:00 مصر، 19:00 المغرب استاد القاهرة الدولي - نصف النهائي (1)

متصدر المجموعة الأولى ضد وصيف المجموعة الثانية الثلاثاء 19 نوفمبر 2019،

22 ربيع الأول 1441 استاد القاهرة الدولي - نصف النهائي (2)

متصدر المجموعة الثانية ضد وصيف المجموعة الأولى الثلاثاء 19 نوفمبر 2019،

22 ربيع الأول 1441 استاد القاهرة الدولي - الفائز من نصف النهائي (1) ضد الفائز من نصف النهائي (2) الجمعة 22 نوفمبر 2019،

22 ربيع الأول 1441، استاد القاهرة الدولي -

مجموعات كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عاماً:

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مصر 2 2 0 0 4 2 +1 6 2 الكاميرون 2 1 0 0 2 1 +1 4 3 غانا 2 0 1 0 3 4 -1 1 4 مالي 2 0 2 1 0 2 -2 0

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 جنوب أفريقيا 2 1 1 0 1 0 +1 4 2 نيجيريا 2 1 0 1 3 2 +1 3 3 ساحل العاج 2 1 0 1 1 1 0 3 4 زامبيا 2 0 1 1 1 3 -2 1

ما هي المنتخبات الفائزة بأمم أفريقيا للشباب تحت 23 عاماً من قبل؟

أُقيمت البطولة للمرة الأولى في عام 2011 وبما أنها تُلعب كل أربع أعوام، لذا فالنسخة الحالية التي تقام في مصر هي الثالثة فقط في تاريخ المسابقة، لذا لا يوجد تاريخ كبير لهذه البطولة ولكن هذا لا ينفي أهميتها القصوى خاصةً وأنها مؤهلة للمشاركة في أولمبياد طوكيو والذي سيقام في صيف 2020.

فاز منتخب الجابون بالنسخة الأولى في عام 2011 عقب التغلب على ساحل العاج في النهائي بثلاثية مقابل هدف، بينما كانت البطولة من نصيب منتخب نيجيريا عقب التفوق على الجزائر في النهائي بهدفين لهدف.

الأبطال التاريخيين لأمم أفريقيا تحت 23 عاماً: