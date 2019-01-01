رمضان صبحي: قيادة المنتخب الأوليمبي مسؤولية كبيرة.. ونسعى لتحقيق حلم الأولمبياد

رمضان صبحي يتحدث عن هدفه مع المنتخب الأوليمبي

تحدث رمضان صبحي، قائد منتخب مصر الأوليمبي عن حمله لشارة القيادة في كأس الأمم الإفريقية تحت ٢٣ عامًا.

وتنطلق غدًا الجمعة منافسات كأس الأمم الإفريقية للشباب في مصر بمشاركة 8 منتخبات مقسمة على مجموعتين.

وقال صبحي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مصر ومالي: "قمنا بالاستعداد بشكل جيد للبطولة هلال الفترة الأخيرة، الدولة وفرت لنا كل شيء من أجل تحقيق الحلم والوصول إلى الأولمبياد".

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وأضاف لاعب الأهلي المصري: "جميع لاعبي المنتخبين نجوم، ليس هناك نجم واحد فقط، وعلينا أن نثبت جدارتنا بتحقيق البطولة، واستبعادي من المنتخب الأول لن أرد عليه فقد كانت وجهة نظري عليّ احترامها".

وتابع صبحي: "نتمنى دعم الجماهير لنا خلال مباريات البطولة، شارة القيادة مسؤولية كبيرة علي تحملها، ونسعى لتحقيق اللقب".

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى بجوار كلا من الكاميرون ومالي وغانا في مجموعة نارية.