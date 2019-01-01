شوقي غريب يتحدث عن الصعود لنصف النهائي.. وخطوة الأولمبياد

منتخب مصر الأوليمبي يحقق الفوز على الكاميرون

حقق منتخب مصر الأوليمبي، الفوز على نظيره الكاميروني بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا 2019 المقامة حاليًا في مص.

منتخب مصر تأهل منذ الجولة الماضية، وأكد صعوده بتحقيق العلامة الكاملة بالفوز على الكاميرون، واستمرار التفوق المصري على أرضه ووسط جماهيره في المباراة الثالثة على التوالي.

وقال شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "تحدثت مع سونج، وشكرته على أداء الكاميرون، البعيد عن العنف، أتمنى أن نلتقى مرة ثانية في المستقبل، لاعب عظيم ومدرب كبير، المباراة كانت ممتازة".

وأضاف: "الدولة المصرية تقف معنا، سواء وزير الرياضة أو اتحاد الكرة السابق والحالي، وأيضا الجمهور العظيم الذي حضر المباراة، لاول مرة أرى جمهورًا عظيمًا بهذا العدد في مباراة تحت 23 سنة".

واختتم غريب حديثه قائلًا: "حتي الآن لم نقدم أي شيء لدينا مباراة يوم الثلاثاء الساعة الثامنة مساءا، أتمني ان يكون يوما تاريخيا للتأهل لاولمبياد طوكيو 2020".

إقرأ أيضًا - العلامة الكاملة.. منتخب مصر الأوليمبي إلى نصف النهائي بعد الفوز على الكاميرون

وتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة، ويأتي ثانيًا المنتخب الغاني برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن الكاميرون بنفس رصيد النقاط ويأتي المنتخب المالي في المركز الأخير بدون نقاط.

وبذلك ينتظر منتخب مصر الأوليمبي المركز الثاني في المجموعة الثانية ليواجهه في نصف نهائي البطولة يوم الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، بعد أن تمكن من الحفاظ على الفوز والمركز الأول.​