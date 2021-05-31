قضية جديدة ضد اليويفا وتشيفيرين يرد: أندية السوبر شلت نفسها!

محكمة العدل الأوروبية تنظر قضية جديدة من أندية السوبر الأوروبي برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس ضد الاتحادين الأوروبي والدولي.

كشفت محكمة العدل الأوروبية اليوم عن تلقيها دعوى قضائية جديدة من قبل أندية برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس ضد الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم.

جاء هذا في بيان مقتضب من المحكمة، أكدت من خلاله أن الشكوى تدور حول خرق الاتحادين الدولي والأوروبي لقواعد المنافسة.

ما الذي قاله بيان المحكمة؟

وكتب البيان: "أندية دوري السوبر تدعي أن الاتحادين الدولي والأوروبي قد خرقا قواعد المنافسة، وأشاروا لحكم محكمة مدريد السابق".

ومن المتوقع أن يتم النظر في القضية خلال الأيام المقبلة، في ظل تهديد الاتحاد الأوروبي للأندية بعقوبات كبيرة.

ماذا كان رد أليكساندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي؟

خرج تشيفيرين في تصريحات صحفية وأكد خلالها أن الأندية المستمرة في دوري السوبر الأوروبي قد ورطت نفسها.

وقال تشيفيرين: "لقد قاموا بشل أنفسهم بتلك الخطوات، الأمر غريب أن نرى ثلاثة أندية تجد في نفسها القدرة على حل مشاكل كرة القدم وحدها، في حين أن حلولهم لا تعجب أحدًا".

ما هي العقوبات المتوقعة على الأندية الثلاثة؟

كانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن الاستبعاد من البطولات القارية ستكون عقوبة الأندية الثلاثة في الفترة المقبلة.

كما خرجت تقارير أخرى أكدت أن نجوم تلك الأندية لن يستطيعوا المشاركة في البطولات القارية أو الدولية مع منتخبات بلادهم.

جدير بالذكر أن عدد الأندية كان في البداية 12 ناديًا قبل سلسلة انسحابات كبيرة ليتبقى يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة فقط.

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