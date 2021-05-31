غياب الثقة والاحترام وألم التسريبات .. رسائل نارية من زيدان بعد الرحيل عن ريال مدريد

المدرب الفرنسي يوجه رسائل لجمهور ريال مدريد بعد الرحيل عن تدريب الفريق.

وجه الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد رسائل نارية بعد رحيله عن صفوف النادي الملكي.

زيدان كان قد رحل عن ريال مدريد في ولايته الثانية بنهاية الموسم الماضي والذي خسر فيه الفريق بطولة الدوري في الجولة الأخيرة ووصل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ماذا قال زيدان في رسالته؟

زيدان قال في حوار مع صحيفة آس الإسبانية: "جماهير ريال مدريد العزيزة، لاكثر من 20 عامًا ومنذ المرة الأولى التي ارتديت فيها قميص الفريق أظهرتم لي كل الحب. أردت ان أكتب هذا الخطاب لأودعكم وأعلمكم بأسباب رحيلي عن تدريب الفريق".

"لقد غادرت فقط ولم أقفز من القارب ولم أتعب من التدريب. في مايو 2018 غادرت لأنه بعد عامين ونصف من الانتصارات والألقاب شعرت أن الفريق بحاجة إلى دافع جديد للبقاء في القمة، ولكن اليوم الأمور مختلفة، سأغادر لأنني أشعر أن النادي لم يعد يمنحني الثقة التي أحتاجها والدعم لنباء مشروع على المدى المتوسط أو الطويل".

"أعرف كرة القدم ومتطلبات فريق مثل ريال مدريد، وأعلم أنه عندما لا تفوز يجب أن ترحل. ولكن هنا تم نسيان شيء واحد مهم للغاية، لقد تم نسيان كل شيء حققته".

"لقد بنيت علاقات بشكل يومي مع اللاعبين ومع 150 شخصًا يعملون مع الفريق وحوله. وُلدت لأكون فائزًا وكنت هنا للفوز بالألقاب، ولكن هناك بشر وعواطف وحياة ولدي شعور بأن هذه الأشياء لم يتم الاهتمام بها، حتى أنه بطريقة ما تم لومي أنا، أردت فقط احترام ما حققناه معًا.".

"كنت أود أن تكون علاقتي بالنادي وبالرئيس في الأشهر الأخيرة مختلفة قليلاً. لم أطلب امتيازات، بالطبع لا، فقط أطلب تذكر ما حققناه".

"مسيرة المدرب في أي نادِ كبير الآن تكون موسمين ليس أكثر، ولكي تدوم لفترة أطول فإن العلاقات الإنسانية ضرورية. إنها أهم من المال وأهم من الشهرة ومن كل شيء. عليك أن تهتم بها، لهذا السبب تألمت كثيرًا عندما كنت أقرأ أنني معرض للإقالة إذا خسرت المباراة القادمة، هذه الأخبار أساءت لي وللفريق بأكمله، لأن هذه الرسائل تم تسريبها عمدًا إلى وسائل الإعلام، وخلقت جوًا سلبيًا مع الجميع وأثارت الشكوك".

"من الجيد أن لدي بعض اللاعبين الرائعين الذين كانوا معي حتى الموت. عندما ساءت الأمور أنقذوني بانتصارات عظيمة، لأنهم آمنوا بي وعرفوا أنني أؤمن بهم. بالطبع لست أفضل مدرب في العالم، لكنني قادر على إعطاء القوة والثقة التي يحتاجها كل شخص".

زيدان وجه رسالة للصحفيين بعد ذلك: "أريد أن أرسل رسالة للصحفيين، أجريت مئات المؤتمرات الصحفية وللأسف تحدثنا قليلاً فيهم عن كرة القدم، أنا أعلم أنكم تحبون كرة القدم أيضًا وأن هذه الرياضة توحدنا ولكن لم أكن أود ان تكون كل أسئلتكم موجهة دائمًا نحو الجدل الدائر، لا أعترض على الإنتقادات، ولكن كان يجب أن نتحرى الدقة وألا ننسى كرة القدم واللاعبين.".

ماذا قدم زيدان لريال مدريد؟

اشرف زيدان على تدريب ريال مدريد في 263 مباراة خلال فترتي توليه تدريبه للفريق.

انتصر في 174 مباراة، تعادل في 53 مباراة وتلقى 36 هزيمة. سجل ريال مدريد معه 605 هدف وتلقت شباكه 267 هدف كما حقق 11 بطولة.

من يخلف زيدان في ريال مدريد؟

ما زال ريال مدريد لم يحسم أمر المدير الفني في ظل أخبار ارتباط ماوريسيو بوتشيتنو المدير الفني لباريس سان جيرمان بالفريق الملكي.

يظل الثنائي أنطونيو كونتي الراحل عن إنتر ميلان وراؤول جونزاليس مدرب الكاستيا ضمن الخيارات أيضًا.