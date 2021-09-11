قصة غريبة دفعت نجم لاختيار الهلال ورفض النصر

قصة تاريخية بين الهلال والنصر لن تنسى..

تاريخ الصراع بين الأندية السعودية للتعاقد مع لاعبين مميزين، يوجد به الكثير من القصص المثيرة للجدل والغريبة، والتي جاء بسبب السعي وراء ضم أفضل اللاعبين، وهو الأمر الذي سنقصه عليكم على شكل حلقات متتالية.

حلقتنا اليوم عن الصفقة التي أثارت جدلًا كبيرًا في أواخر عام 1998، حيث انتقال النجم الكويتي بشار عبد الله من السالمية الكويتي إلى الهلال السعودي..

النصر بدأ المفاوضات ولاحقه الهلال

خلال إحدى مباريات فريق السالمية الكويتي في البحرين، وأثناء خروج النجم بشار عبد الله من أرضية الملعب متوجهًا إلى غرفة خلع الملابس، أوقفه أحد المتواجدين وأكد له على أن النصر السعودي يريد التعاقد معه.

وقتها كان رد بشار هو "إن شاء الله" ولم يعر أي انتباهًا، متوقعًا أنه مجرد أمنيات مشجع أو حديث شفوي لا أكثر، ولم يكترث لأي شيء، وواصل مشواره إلى غرفة خلع الملابس.

وبعدها بفترة ليست بالبعيدة، تم تداول اسم بشار عبد الله، بأن هناك رغبة من نادي النصر للتعاقد معه، وتصاعدت وتيرة الحديث حول العروض التي يتلقاها النجم الكويتي وقتها.

وفي الجهة الأخرى، قامت إدارة النصر بإرسال مندوب إلى الكويت، من أجل التفاوض مع إدارة السالمية، والحديث مع خالد اليوسف رئيس النادي وقتها.

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الابتعاد عن كل شيء!

وخلال حديث تليفزيوني سابق، قال بشار: "أغلقت موبايلي وابتعدت عن الصحف، ولم أشاهد أي شيء متعلق بي خلال تلك الفترة، كنت في الكويت وجلست على هذا الوضع لمدة شهر كامل".

وأشار بشار عبد الله أن المفاوضات قادها كلًا من الشيخ خالد اليوسف رئيس السالمية وقتها ووالده، وذلك من أجل إنهاء الأمور في الاتجاه الذي سيكون فيه مصلحة للاعب الكويتي.

الهلال تحرك هو الآخر وأرسل مندوبًا عنه، من أجل إتمام الصفقة والحصول على توقيع بشار عبد الله، الذي أصبح مطلبًا جماهيريًا وقتها، وهنا اشتعلت الأمور.

قصة غريبة وراء اختيار الهلال

وروى بشار عبد الله قصة اختياره الانتقال لنادي الهلال عن النصر، وهي القصة الغريبة، حيث تفاجئ النجم الكويتي بالطريقة التي اختار بها الفريق الذي سيلعب له.

عبد الله قال: "ناداني الشيخ خالد داخل نادي السالمية، وقال لي هذه غرفة بها الهلال والأخرى بها النصر، اختار انت إلى من ستنتقل".

ولكن إدارة السالمية قبل تلك الواقعة كانت قد أبعدت بشار عبد الله عن أجواء المفاوضات، حرصًا على عدم تأثر مستواه بما يتردد حوله وقتها.

بشار عبد الله قال: "وقتها لم أكن أشجع أي فريق سواء الهلال أو النصر، وتفاجئت لأنني لم أكن أدري بالمفاوضات".

وتمت المفاوضات بالنجاح وقتها، واختار بشار عبد الله الانتقال إلى صفوف نادي الهلال، ووقع على العقود، لينضم للزعيم مقابل 110 ألف دولار.

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