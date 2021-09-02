الاستخارة قلبت الموازين .. لاعبًا في النصر والمظاريف حولته إلى الهلال

قصة تاريخية بين الهلال والنصر لن تنسى..

تاريخ الصراع بين الأندية السعودية للتعاقد مع لاعبين مميزين، يوجد به الكثير من القصص المثيرة للجدل والغريبة، والتي جاء بسبب السعي وراء ضم أفضل اللاعبين، وهو الأمر الذي سنقصه عليكم على شكل حلقات متتالية.

حلقتنا اليوم عن الصفقة التي أثارت جدلًا كبيرًا عام 2009، وهي انتقال المهاجم الكبير عيسى المحياني إلى الهلال، بعد أن كان على أعتاب الانتقال إلى نادي النصر.

فشل الانتقال إلى الاتحاد

عقد عيسى المحياني كان قريبًا من الانتهاء مع نادي الوحدة، ورفض اللاعب التجديد بكل الطرق، مفضلًا خوض تجربة جديدة مع فريق آخر.

وبالفعل تم الاتفاق بينه وبين نادي الاتحاد على انتقال عيسى المحياني، وتدخل رئيس الوحدة وقتها جمال التونسي، وتحدث مع منصور البلوي رئيس الاتحاد، من أجل الاستفادة ماديًا من هذا الانتقال قدر المستطاع.

واتفق التونسي مع البلوي على كل الأمور، والمحياني كان قريبًا من الانتقال إلى الاتحاد، ولكن الأمور لم تتم كما كان مخططًا لها.

انتهت فترة الانتقالات دون إتمام انتقال عيسى المحياني إلى نادي الاتحاد، ليستغل رئيس الوحدة هذا الأمر، ويقوم بتجديد عقد المحياني لمدة 3 أشهر.

اقترابه من النصر

وفي عام 2009 قرر عيسى المحياني خوض تجربة جديدة، ليرحل عن صفوف نادي الوحدة، وهذه المرة تمسك بالرحيل ورفض كل المحاولات للاستمرار مع الوحدة.

المحياني وقتها تلقى عروضًا من النصر والاتحاد، وكانت الأمور تسير بشكل جيد نحو انتقاله إلى النصر، وبدأ بالفعل مسؤولي العالمي في التوصل لاتفاق مع الوحدة لإتمام الصفقة.

الأمور كانت تسير بشكل جيد جدًا، ونادي النصر اقترب من حسم الصفقة لصالحه، والتوقيع مع اللاعب ومن ثم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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كيف خطف الهلال المحياني من النصر؟

تدخل نادي الهلال في المفاوضات، لتنقلب الصفقة رأسًا على عقب، وتغيرت الأمور تمامًا، وأصبح المحياني في حيرة بشأن مستقبله، هل سينتقل إلى النصر أم الهلال الذي دخل بقوة في المفاوضات؟

المحياني فاجئ الجميع في حوار تليفزيوني، أكد خلاله على أنه صلى صلاة الاستخارة، وأنه اختار الانتقال إلى نادي الهلال، ورفض عرضي النصر والاتحاد وقتها.

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وفي نفس الوقت، نادي النصر لم يستسلم، وهو الأمر الذي دفع الوحدة للجوء إلى المظاريف السرية المغلقة، والموافقة على العرض المادي الأكبر بعد فتح تلك المظاريف.

وبالفعل عرض الهلال وصل إلى 15.1 مليون ريال، وأما عن عرض النصر، فكان 10 ملايين و 500 ألف ريالًا، وتم الموافقة على انضمام المحياني إلى الزعيم.

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