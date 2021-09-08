العالمي يستعد حاليًا لمواجهة آسيوية مصيرية أمام تراكتور

حذر الإعلامي الرياضي محمد الدرع إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، من اتخاذ قرارات إرضاءً للمغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الفريق، من شأنها أن تضر بالفريق.

ما هو القرار إدارة النصر؟

وفقًا لصحيفة "الوطن" السعودية فإن إدارة العالمي قررت منح البرازيلي مانو مينيزيس؛ المدير الفني للفريق، فرصة جديدة، حتى مواجهة تراكتور الإيراني، في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

ورفضت إدارة آل معمر إقالة المدرب خلال فترة التوقف الدولي الحالية، بحثًا عن الاستقرار الفني قبل المباراة الآسيوية المصيرية.

"حمد الله يقود النصر لخطأ كبير جدًا"

البعض ربط بين التفكير في احتمالية إقالة مينيزيس بعد المباراة الآسيوية وبين خلافات المدرب مع حمد الله، ظنًا أن إدارة النادي ستتجه إلى إقالته محاولة لإرضاء المهاجم المغربي.

وتعود هذه الظنون إلى استبعاد المدرب البرازيلي لحمد الله من بعض المباريات، في ظل تراجع مستواه الفني، مما خلق بينهما حالة من التوتر، وإن كان اللاعب قد خرج مؤكدًا احترامه لوجهة نظر المدرب الفنية.

وكتب الدرع، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مانو مينيز مدرب مميز قوي ويراعي مصلحة الفريق بعض النظر عن النجومية التي لاتخدم الكيان خطاء كبير جيداً ان يقال بسبب فقط طلب لاعب او الاختلاف معه رغم ان اللاعب يمر بهبوط مستوى ملحوظ الى درجة انه الموسم الماضي كان متذيل ترتيب هدافي الدوري والاول في اهدار ركلات الجزاء".

#مانو_مينيز مدرب مميز قوي ويراعي مصلحة الفريق بغض النظر عن النجومية التي لاتخدم الكيان خطاء كبير جيداً ان يقال بسبب فقط طلب لاعب او الاختلاف معه رغم ان اللاعب يمر بهبوط مستوى ملحوظ الى درجة انه الموسم الماضي كان متذيل ترتيب هدافي الدوري والاول في اهدار ركلات الجزاء #النصر_تراكتور pic.twitter.com/GdMiKitGyN — محمد الدرع (@MohammadAlDarae) September 8, 2021

ماذا قدم مينيزيس مع النصر؟

البرازيلي صاحب الـ59 عامًا قاد العالمي في أبريل 2021، خاض خلال هذه الفترة تسع مباريات حقق الفوز في ست منها، وتعادل في واحدة، وخسر مباراتين.

وبالموسم الجاري من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حصد العالمي ست نقاط من ثلاث مباريات، ليحتل المركز الثالث في جدول الترتيب.

ومن المقرر أن يلتقي العالمي بتراكتور في 16 من سبتمبر الجاري، بالعاصمة القطرية "الدوحة"، بعدما تأهل متصدرًا للمجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة.

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