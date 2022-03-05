قرار جديد من وزارة الرياضة بشأن الحضور الجماهيري في الدوري السعودي

أعلنت وزارة الرياضة السعودية قرارًا جديدًا بشأن الحضور الجماهيري لمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وذلك عقب قرارات وزارة الداخلية السعودية الخاصة بإجراءات مكافحة جائحة كورونا.

مدرجات الملاعب السعودية حُرمت من الجماهير لعدة أشهر بسبب إجراءات التصدي لفيروس كورونا، لكن وزارة الرياضة سمحت بالحضور بنسبة 60% من سعة الملاعب وفق شروط محددة خلال أغسطس الماضي.

ما هو قرار وزارة الرياضة الجديد بشأن جماهير الدوري السعودي؟

وزارة الرياضة أكدت مساء اليوم السبت السماح بالحضور الجماهيري في جميع الملاعب والصالات الرياضية بنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية الخاصة بها، لتُعلن بذلك انتهاء حقبة "المدرجات الفارغة" في السعودية.

وأوضحت الوزارة أن قرارها جاء بناءً على قرار وزارة الداخلية السعودية رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، وتمنت متابعة ممتعة للجميع في كل المنافسات الرياضية.

📰 | بناءً على قرار وزارة الداخلية برفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، فإن الملاعب والصالات الرياضية ستكون متاحة بكامل طاقتها الاستيعابية..



مع تمنياتنا للجميع بمتابعة ممتعة في كل المنافسات الرياضية 🙏🏼 — المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة (@spokesman_mos) March 5, 2022

وزارة الداخلية السعودية كانت قد أعلنت اليوم رفع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وبينها تحديد الحضور الجماهيري في الفعاليات الرياضية والترفيهية، وكذلك ارتداء الكمامات في المناطق المفتوحة والتباعد الجسدي في المساجد.

ما هي أول مباراة ستكون بسعة جماهيرية كاملة في الدوري السعودي؟

مباراة الهلال والاتحاد المؤجلة والتي ستُلعب مساء الثلاثاء القادم على ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز) ستكون الأولى التي ستُقام بحضور جماهيري بنسبة 100% من سعة الملعب.

المواجهة المرتقبة من المتوقع أن تلعب دورًا حاسمًا في صراع الفريقين مع الشباب والنصر على لقب الدوري السعودي، إذ يتصدر الاتحاد جدول الترتيب بـ54 نقطة ويُطارده الشباب بـ46 ثم النصر بـ44، ويتواجد الهلال رابعًا بنقاطه الـ40 لكن مع امتلاكه مباراتين مؤجلتين بخلاف مواجهة المتصدر.

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