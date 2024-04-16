قبل مواجهة باريس..

هتفت جماهير برشلونة في محيط ملعب مونتجويك، قبل مواجهة باريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء، بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للمئات من جماهير برشلونة، وهم يوجهون -تحت أسماع وأنظار قوات الشرطة- هتافات "الموت لفينيسيوس".

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وسبق أن وجهت جماهير برشلونة الهتاف ذاته ضد نجم ريال مدريد، في أوقات سابقة، علمًا بأن فينيسيوس يواجه إساءات عنصرية عديدة في الدوري الإسباني.

وتعرض الجناح البرازيلي لإساءات عنصرية الشهر الماضي خلال مواجهة أوساسونا بالليجا، حيث رددت الجماهير هتافات "فينيسيوس يموت" و"القرد فيني".

وتمكن البارسا من تحقيق فوز غالٍ على مضيفه الباريسي بنتيجة (3-2) في حديقة الأمراء الأسبوع الماضي، ويحتاج إلى التعادل فقط في عقر داره من أجل بلوغ نصف النهائي.