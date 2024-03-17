"الموت لفينيسيوس" ليست عنصرية؟.. تصرف صادم من الحكم بعد مواجهة ريال مدريد وأوساسونا!

رغم إشارة كارفاخال!

كشف تقرير صحفي إسباني عن تصرف صادم من مارتينيز مونويرا، حكم مباراة ريال مدريد وأوساسونا (4-2) أمس السبت، ضمن الجولة 29 من الدوري الإسباني.

وكان فينيسيوس جونيور الذي سجل الهدفين الأول والرابع في المباراة، قد تعرض لهتافات عنصرية مسيئة من جماهير أوساسونا.

وذكرت صحيفة "ماركا"، أن عددا من الجماهير هتفوا "فينيسيوس يموت" و"القرد فيني"، ليتحرك داني كارفخال لاعب ريال مدريد صوب الحكم، ويطلب منه "الاستماع إلى الجمهور"، لكن (مونويرا) لم يفعل شيئا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن الحكم لم يذكر في تقريره الرسمي عقب نهاية المباراة، أي شيء يتعلق بسلوك الجماهير، رغم أن كاميرات "موفيستار" رصدت هتافات الجماهير أثناء المباراة.

وبسبب الهتافات المسيئة، توجه اللاعب صاحب الـ23 عامًا بعدما سجل الهدف الرابع نحو مدرجات أوساسونا، ووضع يده على أذنه متحديًا إياهم.

وتلقى فينيسيوس بطاقة صفراء أيضًا خلال المباراة، هي الخامسة له في الليجا هذا الموسم، ستبعده عن المباراة المقبلة أمام أتلتيك بيلباو.