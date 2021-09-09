فينجر يقترح تنظيم تصفيات كأس العالم في شهر واحد

لإحداث ثورة في تقويم اللعبة

تقدم أرسين فينجر مدرب آرسنال السابق ومدير التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" باقتراح جديد بخصوص تصفيات كأس العالم.

فينجر سبق أن أثار حالة من الجدل خلال الأيام الماضية، بعدما اقترح إقامة كأس العالم كل سنتين وتغيير النظام الحالي بلعب البطولة كل 4 سنوات.

والآن يخرج الفرنسي بمقترح جديد، بإقامة تصفيات المونديال في شهر واحد بشكل مجمع، بدلًا من تقسيمها بالأجندة الدولية.

وأوضح الاتحاد الدولي أن عرض فينجر، الذي قدمه اليوم، الخميس، النية منه هي تقليص جميع المباريات المؤهلة للمنتخبات الوطنية.

ماذا قال فينجر؟

الفرنسي قال إنه يريد تشكيل كرة قدم حديثة، وإحداث ثورة في التقويم الحالي للمباريات لأنه على حد قوله "عفا عليه الزمن".

وقال فينجر:"لا نريد زيادة عدد المباريات، نطمح في أن تكون الرحلات أقل للاعبين وزيادة عدد المباريات المهمة".

وأضاف:"نريد المزيد من الفرصة لتألق اللاعبين وتقليص الفجوة بين الدول بمستوياتها المختلفة".

كيف تحدث عن التقويم الحالي للمباريات؟

فينجر قال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور مجموعة من نجوم كرة القدم والمدربين السابقين بالعاصمة القطرية الدوحة:"التقويم قديم جدًا ويجب تنظيمه بطريقة فعالة".

واستكمل:"يجب تجميع النوافذ الدولية بدلًا من فترات الراحة المختلفة، وهو أمر غير عملي، وهدفنا هو لعب عدد أقل من المباريات المؤهلة".

متى يتم العمل بهذا النظام الجديد؟

وفقًا للرؤية الحالية فإن هذا النظام لن يتم تطبيقه على التصفيات الحالية لأنها بدًا بالفعل، لتطبق في عام 2026.

ومن المقرر لعب بطولة كأس العالم للقارات في 2027، ثم مونديال 2028، بهدف إفادة الفرق لضمان تواجد اللاعبين بأنديتهم لأطول فترة ممكنة.

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