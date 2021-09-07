بيل يهاجم مقترح فينجر بإقامة كأس العالم كل عامين

البطولة ستفقد ميزتها !

ناشد جاريث بيل جناح ريال مدريد، جميع المسؤولين عن كرة القدم في العالم، بعرقلة خطة إقامة كأس العالم لمدة عامين وفقًا لاقتراح أرسين فينجر الأخير.

فينجر مدرب آرسنال السابق، والذي يعمل الآن كمدير للتطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم، يقود خطة بإقامو المونديال كل عام.

وهو ما اعترض عليه العديد من النجوم باللعبة، وانضم لهم بيل قائد منتخب ويلز، في تصريحات صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال بيل:"أحب كأس العالم وتقليد إقامته كل أربع سنوات، لأنها مسابقة تتمتع بمكانة مثل الألعاب الأولمبية، وتحتل مكانة خاصة لأنها لا تحدث كثيرًا".

وأضاف:"إذا كان لدينا بطولة كل عامين سنخسر بذلك أحد أهم مميزات المسابقة، بطولة واحدة كل أربع سنوات تجعل الأمور أكثر إثارة".

وكان بيل قد قاد ويلز للفوز على منتخب بيلاروسيا 3/2 هذا الأسبوع بتسجيل ثلاثية، ويستعد لخوض مباراة أخرى ضد إستونيا.

وتسعى ويلز للضغط على بلجيكا والتشيك لاحتلال صدارة مجموعتها بالتصفيات، من أجل التأهل للمونديال للمرة الأولى منذ 1958.

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