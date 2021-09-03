هل يعود آرسين فينجر لتدريب آرسنال؟ الرد القاطع منه!

يحسم الأمر تمامًا..

استبعد المدير الفني الأسطوري لآرسنال، آرسين فينجر، أن يعود مرة أخرى لتدريب الجانرز في الفترة المقبلة، معتبرًا أنه الآن فقط "مشجع" للنادي اللندني.

وتسير شائعات كثيرة حول إمكانية إقالة المدرب ميكيل أرتيتا من تدريب آرسنال بعد البداية التعيسة للموسم الجديد بالخسارة في أول ثلاث مباريات بالدوري الإنجليزي.

اسم فينجر، الذي سبق وأن عمل 22 عامًا في ملعب الإمارات، طُرح كخيار محتمل لخلافة أرتيتا الذي كان له دور كبير في وصول الإسباني خلفًا لأوناي إيمري في أواخر 2019.

وعندما سُئل فينجر في حوار مع صحيفة بيلد عن إمكانية عودته لتدريب آرسنال، أجاب قائلًا "أمتلك 71 عامًا الآن، وأعطيت هذا النادي أفضل أعوام حياتي".

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كما أضاف "اليوم النادي يبدو في حالة جيدة، لقد لعبا مبارتين صعبتين، بالنسبة لي أرى أن الفريق لديه الإمكانات وآمل أن يتمكنوا من العودة للانتصارات مجددًا".

وأتم المدرب الفرنسي "في اللحظة الراهنة، أنا مجرد مشجع لآرسنال".

الجدير بالذكر أن اسم فينجر طُرح لتدريب منتخب هولندا وكذلك سويسرا، وكان في 2019 قريبًا من خلافة نيكو كوفاتش في تدريب بايرن ميونخ.