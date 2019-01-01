فينجر يُعلن دعمه لليونبيرج في تدريب أرسنال

الأسطورة يتحدث عن خليفته..

أكد آرسين فينجر، المدير الفني الأسبق لأرسنال، على دعمه اللا محدود لفريدي ليونبيرج، المدير الفني المؤقت للجانرز في مهمته الحالية، وشدد على أن قلبه لا يزال في ملعب الإمارات.

ليونبيرج تولى تدريب أرسنال خلفًا لأوناي إيمري، والذي كان خليفة فينجر ولكنه لم يتمكن من أن يستمر على مقعد المخضرم الفرنسي سوى 18 شهرًا فقط، بعدما خسر دعم اللاعبين بصورة واحدة وتراجعت النتائج معه للغاية في الأشهر الأخيرة.

أرسنال اكتفى بالتعادل بهدفين لكل فريق مع نوريتش سيتي، في أول مباراة لليونبيرج في منصبه الجديد، والذي سيبقى فيه إلى حين الاستقرار على اسم المدرب الدائم الجديد، في ظل شائعات عن قائمة مرشحين تضم نونو سانتو وماسميليانو أليجري وماوريسيو بوتشيتينو.

فينجر تحدث إلى سكاي سبورتس عن ليونبيرج والوضع الراهن للجانرز، حيث قال "أنا على تواصل معه ولكننا لم نتحدث بعدما تولى المهمة، إلا أنني أود محادثته، هذه على رأس قائمة الأشياء التي سأفعلها قريبًا.".

وكان ليونبيرج قد أعلن خلال المؤتمر الصحفي الأخير لمباراة برايتون أنه لم يتواصل بعد مع فينجر، لكنه هو الآخر يتمنى أن يحدث ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

المدرب الفرنسي تابع حديثه "قلبي مع النادي وأتمنى لليونبيرج أن يؤدي بأفضل صورة ممكنة. فريدي ملتزم بشكل خيالي، لديه فرصة كبيرة للنجاح، دعنا ندعمه وننتظر أفكاره أن تنجح.".

الجدير بالذكر أن أرسنال يقبع حاليًا في المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة، وبفارق 7 نقاط فقط عن المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو الهدف الأوحد لإدارة كرونكي في هذا الموسم.