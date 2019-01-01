ليونبيرج: لم أتواصل مع فينجر حتى الآن وأعمل على تطوير طريقة لعب أرسنال

المدير الفني المؤقت لأرسنال سيظهر يوم الخميس على ملعب الإمارات

أكد فريدي ليونبيرج، المدير الفني المؤقت لنادي أرسنال أنه يعمل في الوقت الحالي، على تطوير طريقة لعب الفريق، لتحسين نتائج الفريق.

ويلعب أرسنال مع برايتون، مساء الخميس القادم في ختام مباريات الجولة الـ 15 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال ليونبرج في المؤتمر الصحفي للمباراة: "برايتون فريق جيد، إنهم منظمين للغاية، نحن بحاجة إلى التركيز لتحقيق الفوز، أعمل على تطوير طريقة لعبنا وسأركز على ذلك".

وعند سؤاله عن الزي الذي سيرتديه قال: "هذا حدث بسرعة، لقد كانت البدلة في المغسلة ولم أستطع تجهيزها، لقد رأيت مدربين يرتدون بدلة وأطقم رياضية، بدلة النادي لم تكن مناسبة لي ولكن يوم المباراة سترون ماذا سأرتدي".

وواصل: "الطريقة الوحيدة التي يمكننا تغييرها في أرسنال هي طريقة اللعب، في ملعب الإمارات الجمهور يريدنا أن نلعب كرة قدم جيدة وهذه هي الطريقة الوحيدة التي تجعلهم يأتون للملعب".

المدرب السويدي، رد على الانتقادات الموجه لدفاع الفريق وقال: "لدينا أنواع مختلفة من اللاعبين في الفريق، إذا لم يكن اللاعبون لديهم سرعة مناسبة سيكون هذا صعباً لكننا وضعنا هيكلاً للعمل عليه".

منافس إنجليزي جديد يزاحم آرسنال على خليفة إيمري

وتابع: "أنا لا أريد الحديث عن المدربين السابقين، ولكن كان رد فعل اللاعبين في مباراة نوريتش جيداً يمكننا مواصلة التقدم، أنا فخور جداً بتلك المسؤولية وسنرى في المستقبل ماذا سيحدث".

وعند سؤاله إذا ما كان تحدث مع آرسين فينجر المدير الفني الأسبق للفريق قال: "لا لم اتحدث معه حتى الآن ولكني أرغب في التواصل معه، نحن على اتصال دائم".