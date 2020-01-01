فينجر يصف مانشستر سيتي بمتعاطين للمنشطات المالية

عليهم احترام القوانين..

نعت أرسين فينجر، المدير الفني الأسبق لأرسنال، مانشستر سيتي بالنادي الذي "يتعاطى المنشطات المالية" وطالبهم بضرورة احترام قرارات وقواعد الاتحاد الأوروبي والدولي لكرة القدم.

وكان مانشستر سيتي قد تم إيقافه لمدة موسمين عن المشاركة في المسابقات الأوروبية مع تغريمه 30 مليون يورو، وذلك نتيجة لثبوت خرقه لقوانين اللعب المالي النظيف.

فينجر سبق وأن استخدم مصطلح تعاطي المنشطات المالية في 2009 وهو يصف خصمه اللدود، تشيلسي، وعاد مجددًا المخضرم الفرنسي لاستخدامه ولكن هذه المرة ضد السيتي.

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صاحب الـ71 عامًا في تصريحات للصحافة قال "كنت أريد دائمًا أن تتم السيطرة على القوانين المالية وأن تتحصل الأندية على دخل طبيعي من مواردها الخاصة.".

كما أضاف "لقد وضعت القواعد القانونية، أنا أؤمن بأن هناك تطور وينبغي أن تتطور القواعد مع ذلك، ولكن بكل الأحوال هي ما هي عليه وعليك أن تحترمها.".

واستطرد "يجب معاقبة الأشخاص الذين لا يحترمونها ويتم القبض عليهم بتهمة محاولة الالتفاف عليها بطرق تبدو قانونية إلى حد ما، وإذا ثَبت أن هذا عن قصد فلا يمر الأمر دون عقاب.".

"العقوبة التي تلقاها السيتي هي عقوبة موجودة بالطبع في القوانين، فلم يخرج أحد ويقول دعونا نفعل ذلك، لا، إنها عقوبة بالتأكيد مخطط لها إذا كانت الأندية لا تحترم القوانين."

في الوقت نفسه، فيؤمن فينجر بأن النجاح الأوروبي يحتاج إلى الثراء وهذا ممكن للأندية الكبيرة فقط، وقد صار الأمر أكثر وضوحًا وصراحةً خلال العشرين سنة الأخيرة.

المدرب الفرنسي أتم حديثه قائلًا "يمكنك متابعة التاريخ، الأثرياء هم من يفوزون بالبطولات، أصبح هذا الاتجاه أقوى الآن مقارنة بالماضي، الكل يريد مشاهدة أفضل الفرق.".

يذكر أن فينجر حاليًا يشغل منصب كبير في الفيفا، حيث أنه رئيس لجنة تطوير كرة القدم منذ نوفمبر الماضي.