فيفا 20 | تقييمات اللاعبين، أفضل 100 لاعب وتاريخ الإصدار

في كل نسخة جديدة يتم تحديث التقييم الإجمالي للاعبين بحسب أدائهم في العام السابق، فمن هم أفضل 100 لاعب في لعبة فيفا 20؟

أحمد جمال

كشفت شركة EA Sports عن أفضل 100 لاعب في تصنيف فيفا 20 التي ننتظر صدورها في أقل من شهر، وعلى عكس السنوات السابقة التي كانت تُعلن فيها الشركة عن تقيمات واضحة وصريحة تصاعدياً من الأقل تقييماً وإلى اللاعب الأعلى تقييماً، فقد تم الإعلان عن قائمة كاملة تضم 100 لاعب دفعة واحدة دون الكشف عن التقييمات الإجمالية لكل لاعب.

وقد تم تقسيم أفضل 100 لاعب إلى مجموعات بحسب المراكز، وهذا يعني أنه سيتعين على المشجعين الانتظار لبضعة أيام إضافية لمعرفة ما إذا كان ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو هو اللاعب الأعلى تصنيفا وتقييماً في فيفا 20.

وفي هذا العام سيكون رونالدو وزملاؤه في فريق يوفنتوس ضمن فريق باسم بييمونتي كالتشيو في اللعبة، بسبب قيود الترخيص التي تمنع شركة EA Sport من استعمال اسم وشعار النادي داخل اللعبة، في حين أن بقية الفرق الآخرى ستظل بنفس أسمائها لوجود ترخيص بذلك، مما يعني أن مشجعي كرة القدم سوف يلعبون بنجومهم المفضلين في اللعبة عندما تنطلق رسمياً في وقت لاحق من هذا الشعر دون أي إختلاف في الاسم أو الشعار بإستثناء فريق البيانكونيري.

فيفا 20 | 5 إضافات منتظرة في الكارير مود 'Career Mode'

من المرجح أن تصدر القائمة الكاملة لتقييمات اللاعبين في فيفا 20 يوم الاثنين 9 سبتمبر 2019، والتي سيكون فيها التقييم الإجمالي للاعبين بشكل واضح ليُكشف الستار عن أفضل لاعب في اللعبة والترتيب الكامل لأفضل اللاعبين، ولكن حتى ذلك الوقت فسيستعرض معكم Goal النسخة العربية أفضل 100 لاعب تم طرحهم عن طريق شركة EA Sports دون ترتيب ووفقاً لكل مركز.

فيفا 20: أفضل حراس المرمى

اللاعب الفريق المنتخب أليسون بيكر ليفربول البرازيل تيبو كورتوا ريال مدريد بلجيكا دافيد دي خيا مانشستر يونايتد إسبانيا جيانلويجي دوناروما ميلان إيطاليا إيدرسون مانشستر سيتي البرازيل سمير هاندانوفيتش الإنتر سلوفينيا هوجو لوريس توتنهام فرنسا كيلور نافاس باريس سان جيرمان كوستاريكا مانويل نوير بايرن ميونخ ألمانيا يان أوبلاك أتلتيكو مدريد سلوفينيا فويتشيك شتشيسني بييمونتي كالتشيو (يوفنتوس) بولندا مارك أندريه تير شتيجن برشلونة ألمانيا

فيفا 20 | موعد الإصدار، السعر، المميزات الجديدة وكيف تحجز نسختك الخاصة؟

فيفا 20: أفضل المدافعين

اللاعب الفريق المنتخب المركز دافيد ألابا بايرن ميونخ النمسا ظهير أيسر جوردي ألبا برشلونة إسبانيا ظهير أيسر توبي ألدرفيريلد توتنهام بلجيكا قلب دفاع أليكس ساندرو بييمونتي كالتشيو (يوفنتوس) البرازيل ظهير أيسر ليوناردو بونوتشي بييمونتي كالتشيو (يوفنتوس) إيطاليا قلب دفاع داني كارفاخال ريال مدريد إسبانيا ظهير أيمن جورجيو كيلليني بييمونتي كالتشيو (يوفنتوس) إيطاليا قلب دفاع ماتيس دي ليخت بييمونتي كالتشيو (يوفنتوس) هولندا قلب دفاع خوسيه ماريا خيمينيز أتلتيكو مدريد أوروجواي قلب دفاع دييجو جودين الإنتر أوروجواي قلب دفاع ماتس هوملز بوروسيا دورتموند ألمانيا قلب دفاع جوشوا كيميش بايرن ميونخ ألمانيا ظهير أيمن خاليدو كوليبالي نابولي السنغال قلب دفاع إيميرك لابورتي مانشستر سيتي فرنسا قلب دفاع كوستاس مانولاس نابولي اليونان قلب دفاع مارسيلو ريال مدريد البرازيل ظهير أيسر ماركينيوس باريس سان جيرمان البرازيل قلب دفاع جيرارد بيكيه برشلونة إسبانيا قلب دفاع اندرو روبرتسون ليفربول أسكتلندا ظهير أيسر سيرجيو راموس ريال مدريد إسبانيا قلب دفاع ميلان شكرينيار الإنتر سلوفاكيا قلب دفاع نيكلاس زوله بايرن ميونخ ألمانيا قلب دفاع تياجو سيلفا باريس سان جيرمان البرازيل قلب دفاع صامويل أومتيتي برشلونة فرنسا قلب دفاع فيرجيل فان دايك ليفربول هولندا قلب دفاع رافاييل فاران ريال مدريد فرنسا قلب دفاع جان فيرتونجن توتنهام بلجيكا قلب دفاع

فيفا 20 | ما هو سعر اللعبة في المملكة العربية السعودية؟

فيفا 20: أفضل لاعبي خط الوسط

اللاعب الفريق المنتخب المركز الان ليلان نابولي البرازيل محور وسط برونو فرنانديز سبورتينج لشبونة البرتغال صانع ألعاب كاسيميرو ريال مدريد البرازيل وسط ميدان دفاعي دافيد سيلفا مانشستر سيتي إسبانيا صانع ألعاب كيفين دي بروينه مانشستر سيتي بلجيكا صانع ألعاب فرينكي دي يونج برشلونة هولندا محور وسط باولو ديبالا بييمونتي كالتشيو (يوفنتوس) إيطاليا صانع ألعاب كريستيان إريكسن توتنهام الدنمارك صانع ألعاب فابينيو ليفربول البرازيل وسط ميدان دفاعي فرناندينيو مانشستر سيتي البرازيل وسط ميدان دفاعي أليخاندرو جوميز أتالانتا الأرجنتين صانع ألعاب إيسكو ريال مدريد إسبانيا صانع ألعاب نجولو كانتي تشيلسي فرنسا وسط ميدان دفاعي كوكي أتلتيكو مدريد إسبانيا طرف أيمن توني كروس ريال مدريد ألمانيا محور وسط بلايز ماتويدي بييمونتي كالتشيو (يوفنتوس) فرنسا وسط ميدان دفاعي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاتسيو صربيا محور وسط لوكا مودريتش ريال مدريد كرواتيا محور وسط توماس مولر بايرن ميونخ ألمانيا صانع ألعاب دانييل باريخو فالنسيا إسبانيا محور وسط ميراليم بيانيتش بييمونتي كالتشيو (يوفنتوس) البوسنة والهرسك محور وسط بول بوجبا مانشستر يونايتد فرنسا محور وسط إيفان راكيتش برشلونة كرواتيا محور وسط ماركو رويس بوروسيا دورتموند ألمانيا صانع ألعاب رودري مانشستر سيتي إسبانيا وسط ميدان دفاعي خاميس رودريجيز ريال مدريد كولومبيا صانع ألعاب ساؤول أتلتيكو مدريد إسبانيا محور وسط سيرجيو بوسكيتس برشلونة إسبانيا وسط ميدان دفاعي تياجو ألكانتارا بايرن ميونخ إسبانيا محور وسط ماركو فيراتي باريس سان جيرمان إيطاليا محور وسط أكسيل فيتسل بوروسيا دورتموند بلجيكا وسط ميدان دفاعي حكيم زياش أياكس المغرب صانع ألعاب

فيفا 20 فولتا | ما هو الجديد في هذا النظام، وما الفارق بينه وبين فيفا الشوارع

فيفا 20: أفضل المهاجمين

اللاعب الفريق المنتخب المركز سيرخيو أجويرو مانشستر سيتي الأرجنتين مهاجم بيير إميريك أوباميانج أرسنال الجابون مهاجم كريم بنزيما ريال مدريد فرنسا مهاجم متأخر بيرناردو سيلفا مانشستر سيتي البرتغال جناح أيمن إدينسون كافاني باريس سان جيرمان أوروجواي مهاجم فيليب كوتينيو بايرن ميونخ البرازيل جناح أيسر كريستيانو رونالدو بييمونتي كالتشيو (يوفنتوس) البرتغال مهاجم أنخيل دي ماريا باريس سان جيرمان الأرجنتين جناح أيمن أنطوان جريزمان برشلونة فرنسا مهاجم متأخر إيدين هازارد ريال مدريد بلجيكا جناح أيسر زلاتان إبراهيموفيتش لوس أنجلوس جلاكسي السويد مهاجم ماورو إيكاردي باريس سان جيرمان الأرجنتين مهاجم تشيرو إيموبيلي لاتسيو إيطاليا مهاجم لورينزو إنسيني نابولي إيطاليا مهاجم متأخر هاري كين توتنهام إنجلترا مهاجم ألكسندر لاكازيت أرسنال فرنسا مهاجم روبرت ليفاندوفسكي بايرن ميونخ بولندا مهاجم روميلو لوكاكو الإنتر بلجيكا مهاجم ساديو ماني ليفربول السنغال جناح أيسر كيليان مبابي باريس سان جيرمان فرنسا مهاجم دريس ميرتنز نابولي بلجيكا مهاجم متأخر ليونيل ميسي برشلونة الأرجنتين جناح أيمن نيمار باريس سان جيرمان البرازيل جناح أيسر روبيرتو فيرمينو ليفربول البرازيل مهاجم متأخر محمد صلاح ليفربول مصر جناح أيمن ليروي ساني مانشستر سيتي ألمانيا جناح أيسر سون هيونج مين توتنهام كوريا الجنوبية مهاجم متأخر رحيم ستيرلينج مانشستر سيتي إنجلترا جناح أيمن لويس سواريز برشلونة أوروجواي مهاجم

ملحوظة: سيتم إصدار فيفا 20 في جميع أنحاء العالم يوم 27 سبتمبر القادم، بينما ستبدأ البطولات الخاصة باللعب على المنصات المختلفة في "Ultimate Mode" يوم 24 سبتمبر.