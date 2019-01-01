فيفا 20 | 5 إضافات منتظرة في الكارير مود 'Career Mode'

على الرغم من أن اللعب الأون لاين يستحوذ على كل الاهتمام في لعبة فيفا 20، إلا أن وضع مدير كرة القدم في حاجة ماسة إلى التحديث.

أحمد جمال

بعد لعب النسخة التجريبية تم كشف التحديثات التي تمت إضافتها في فيفا 20، ومن خلال نظرة متعمقه على وضع "الفولتا" الجديد والذي يُذكرنا بفيفا الشوارع القديمة، أصبح محبو اللعبة متحفزين أكثر للحصول على معلومات حول أوضاع اللعبة العائدة للعبة، وخاصة وضع مدير كرة القدم Career Mode.

لم يتغير وضع الكارير مود كثيراً في النسخ السابقة، في الواقع فقد كانت الميزة الجديدة والوحيدة في فيفا 19 هي قوائم متشابهة لمباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي التي لم تنجح بشكل جيد مع اللاعبين المخضرمين والمعتادين على الشكل القديم للوضع الوظيفي.

ويقدم لكم جول النسخة العربية خمسة تحديثات يأمل محبو اللعبة في كل مكان أن تحدث في Career Mode الخاص بفيفا 20.

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تحسين جدولة المبارايات في Career Mode

لقد كانت هذه مشكلة لفترة من الوقت، فقدرة اللاعبين على التحمل جزء لا يتجزأ من وضع التطوير الوظيفي الذي يصبح إدارته أكثر صعوبة عندما تضطر إلى لعب مباراتين في أيام متتالية، وهذا لن يحدث أبداً بالطبع، ولكن تتقارب بشدة المباريات خاصة وأن قائمة المواجهات في الدوري الإنجليزي صعبة للغاية لكثرة المباريات، لكن الموسم طويل بما يكفي لاستيعاب ذلك وبالتأكيد سيتم تحسينه أكثر.

ونأمل أن يستغرق ذلك إصلاحاً بسيطًا لهذه الأخطاء حتى يكون لدى اللاعبين بعض الوقت على الأقل للراحة قبل المباراة القادمة، على الرغم من أنه لا يزال هناك حاجة إلى استعمال الأسلوب التبادلي في تشكيلة فريقك.

السيطرة على تطوير النادي في الكارير مود

كان هذا شئ يمكنك القيام به في فيفا 07 ويمكنك الاعتماد عليه بشكل كبير في FIFA 20، حيث أن اتخاذ قرارات مثل تحديد أسعار التذاكر أو التقدم بطلب للحصول على مقاعد في الاستاد أو تحسين مرافق التدريب الخاصة بك من شأنه أن يُعيد تنشيط وضع "Career Mode" أكثر، خاصة إذا كان لتلك القرارات تأثيراً مباشراً على اللعبة.

بعد تحويل النادي إلى فريق أفضل يجب أن تكون قادراً على جذب المزيد من المشجعين وبالتالي قد يكون لديك ميزانية أكبر، والاستعانة بموظف جديد في الإدارة الفنية كتوظيف مدرب للمهاجمين حتي يصل مهاجموك إلى إمكانياتهم بشكل أسرع.

أحد التغييرات الإيجابية التي تم إجراؤها مؤخراً في وضع مدير كرة القدم كان تقديم أهداف أكثر تحديداً لكل ناد، يمكن أن يرتبط ذلك تماما بالتحكم في تطوير النادي حيث أن الوصول إلى كل هدف يتم مكافئتك عليه، أي إذا كانت العلامة التجارية هي هدفك الرئيسي ووقعت مع مهاجماً نجماً يمكنك تطوير الاستاد في نهاية الموسم.

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