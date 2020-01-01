فيروس كورونا يُلغي مباريات الإعادة في كأس الاتحاد الإنجليزي

قرار منطقي..

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن إلغاء نظام مباريات الإعادة في بطولة كأس الاتحاد في الموسم المقبل بسبب فيروس كورونا.

أزمة كورونا تسببت في تلاحم الموسم المنقضي مع الموسم المقبل، ما أدى إلى جدول مضغوط جدًا لموسم 2020-21 ليتخذ الاتحاد الإنجليزي قراره بشأن الكأس لتخفيف الضغط على الأندية.

ومن المعروف أن في حال تعادل فريقين في أي من الأدوار الأولى حتى نصف النهائي، يتم اللجوء إلى مباراة إعادة على ملعب ضيوف مباراة الذهاب.

المزيد من الفرق

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيانه مساء الخميس "القرار اتخذ من أجل المساعدة في تخفيف الضغط على جداول الأندية ولضمان استمرار المسابقات المحلية".

التصفيات الكبرى المؤهلة لكأس الاتحاد ستبدأ في 1 سبتمبر لأندية الدرجات الأدنى والهواة، على أن يُقام الدور الأول من البطولة في مطلع نوفمبر.

أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تدخل إلى البطولة من باب الدور الثالث الذي سيبدأ في شهر يناير، على أن يكون النهائي يوم 15 مايو 2021.

الدور الرابع سيُلعب في 23 يناير والخامس في 10 فبراير مع تحديد ربع النهائي في 20 مارس بينما يبدأ نصف النهائي في ويمبلي من 17 أبريل.

ونتيجة لتبعات فيروس كورونا الاقتصادية، ستُخفض قيمة جائزة التتويج باللقب لتصبح 1.8 مليون جنيه استرليني بعد أن كانت 3.6 مليون جنيه استرليني في الموسم المنقضي.

في الوقت نفسه فمن أجل تخفيف الضغط أيضًا أقر الاتحاد إقامة مباريات نصف النهائي من كأس كاراباو بنظام المباراة الواحدة بعد أن كان يُلعب بنظام الذهاب والإياب.

الجدير بالذكر أن منافسات الدوري الإنجليزي ستبدأ في 12 سبتمبر المقبل بعد أن انتهت في 26 يوليو الماضي بتتويج ليفربول بطلًا للمسابقة.

كما تجدر الإشارة إلى أن آرسنال هو حامل لقب كأس الاتحاد بعد الفوز على تشيلسي في النهائي، بينما حافظ مانشستر سيتي للعام الثالث على التوالي على لقب كأس كاراباو بالتغلب على أستون فيلا في النهائي.