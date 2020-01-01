رسميًا .. السومة يعلن نتائج فحص كورونا الخاص به

مهاجم الأهلي يوضح موقفه بعد إصابة زميله

كشف السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي السعودي، عن نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها بشأن فيروس كورونا المستجد.

الدوري السعودي للمحترفين ظهرت به عديد الحالات المصابة بالفيروس بين اللاعبين، كان آخرها سعيد المولد؛ لاعب الأهلي أيضًا. (طالع التفاصيل)

بعض التقارير الصحفية كانت قد ترددت في الساعات الماضية، عن اشتباه السومة بإصابته بالفيروس المستجد، لكن اللاعب نفى ذلك رسميًا.

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وكتب المهاجم السوري، عبر حسابه الرسمي على تطبيق "سناب شات": "سلبي الحمد لله"، في إشارة لنتائج مسحة كورونا الخاصة به

يذكر أن الأندية السعودية تستعد جميعها حاليًا لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في مطلع أغسطس المقبل، إذ يتبقى ثماني جولات على النهاية.

وكان الدوري قد توقف في مارس الماضي، إذ غزى الفيروس المملكة، وظهرت آلاف الحالات المصابة، بخلاف الوفيات، ليتم إيقاف النشاط الرياضي بأكمله.

ويتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 51 نقطة، يليه النصر بـ45 نقطة، ثم الوحدة بـ39 نقطة، ويحل الراقي المركز الرابع برصيد 37 نقطة.