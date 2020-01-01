إصابة سعيد المولد لاعب الأهلي بفيروس كورونا

الظهير الأيمن للأهلي سيغيب عن الإعداد لاستئناف مباريات الموسم.

أكدت تقارير صحفية سعودية، على أن نتيجة المسحة الطبية، التي أجراها سعيد المولد الظهير الأيمن لفريق النادي الأهلي، جاءت نتيجتها إيجابية، لتثبت إصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19".

وشهدت كرة القدم في المملكة العربية السعودية توقفًا خلال الفترة الماضية، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارتي الرياضة والصحة، للحد من انتشار الفيروس.

وأكد عددًا من الصحفيين المقربين من النادي الأهلي، خبر إصابة سعيد المولد بفيروس كورونا، بعد المسحة الطبية التي أجراها مؤخرًا، للكشف عن الفيروس.

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كما نشر المولد عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" معلقًا عليها: "قدر الله وما شاء فعل، والحمد لله على كل حال".

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وحرصت جماهير الأهلي عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، على توجيه رسائل المساندة والدعم لسعيد المولد، متمنيين له الشفاء والعافية في أسرع وقت.

وبذلك يغيب سعيد المولد عن معسكر الأهلي الإعدادي لاستئناف مباريات الموسم الحالي، حيث قرر اتحاد الكرة استكمال مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مطلع شهر أغسطس المقبل.