حسين عبد الغني: عودة الاتحاد لصالح الأهلي، وهذا اقتراحي لعودة الدوري السعودي

اللاعب يتحدث كذلك عن لقب الأسطورة

اقترح حسين عبد الغني مدافع الأهلي استكمال الجزء المتبقي من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم القادم، ذلك خلال حواره مع برنامج صدى الملاعب المذاع على فضائية "أم بي سي" السعودية.

الدوري السعودي متوقف حاليًا شأنه شأن جميع بطولات كرة القدم في العالم تقريبًا، ذلك ضمن الإجراءات الحكومية الدولية للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

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المدافع المخضرم يرى أن استئناف النشاط هذا الموسم يبدو صعبًا للغاية، موضحًا "أعتقد أن ترحيل الدوري السعودي إلى الموسم القادم هو الحل الأمثل، لا أظن أن اللاعبين قادرون على خوض المباريات مباشرة بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا واستئناف النشاط".

أضاف "في تقديري، اللاعب سيحتاج إلى تدريبات وتأهيل لمدة 30-45 يومًا على الأقل عند عودة النشاط الكروي، لأن كرة القدم لعبة جماعية تعتمد على التواصل، والأندية توقفت عن التدريبات منذ فترة طويلة".

وعن وصفه بالأسطورة، قال عبد الغني "لا أفكر بالألقاب أبدًا، ولقب الأسطورة لا يعنيني مطلقًا، تلك الأمور ربما تهم الجماهير أكثر، هي من تُفضل وصف اللاعبين بالألقاب، ولكني شخصيًا لا أهتم بالأمر".

وأتم حديثه بالإعراب عن أمنيته بعودة الاتحاد وتجاوز تلك المرحلة الصعبة التي يمر بها، بقوله "كل الفرق الكبيرة تمر بظروف صعبة وتراجع لسنوات أحيانًا، الاتحاد يمر بتلك الفترة لكنه فريق كبير وسيعود، خاصة مع دعم جماهيره له".

"عودة الاتحاد لصالح الأهلي، لأنه لا اتحاد دون الأهلي ولا أهلي دون الاتحاد".