أخبار اتحاد جدة | كاريلي يُتابع إنسيلمو وبريجوفيتش تحت الإقامة الجبرية

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 5 إبريل

تصدر اعتقال ألكساندر بريجوفيتش مهاجم اتحاد جدة عناوين الأخبار الخاصة بالفريق، كما كان لخطط سوق الانتقالات نصيبًا كبيرًا.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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إطلاق سراح مهاجم الاتحاد ووضعه تحت الإقامة الجبرية

أطلقت السلطات الصربية سراح بريجوفيتش مهاجم الاتحاد لكن تم وضعه تحت الإقامة الجبرية لمدة 3 أشهر. التفاصيل هنا.

تقارير: كاريلي يسعى لضم إنسيلمو لصفوف الاتحاد

المدرب البرازيلي للاتحاد فابيو كاريلي يرغب في ضم مهاجم الفيصلي قبل انطلاق الموسم القادم. التفاصيل هنا .

قضية بريجوفيتش تمنح الاتحاد فرصة ذهبية للتخلص منه

أشارت تقارير صحفية صربية إلى أن بريجوفيتش أصبح الآن مهددًا بإنهاء عقده مع ناديه اتحاد جدة دون الحصول على باقي مستحقاته، بسبب اعتقاله في السجن وتواجده في الإقامة الجبرية في منزله لمدة 3 أشهر. التفاصيل هنا

إدارة الاتحاد تمنح كاريلي حق حسم مستقبل ويلفريد بوني

منحت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي المدرب البرازيلي فابيو كاريلي حق حسم مستقبل المهاجم ويلفريد بوني، إما بالإبقاء عليه لموسم جديد أو التخلي عنه في الصيف القادم.