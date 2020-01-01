ما هي الدوريات المؤجلة بسبب فيروس كورونا؟ ومتى تعود مجددًا؟

عدد كبير من الدوريات تم الاستقرار على إيقافه بسبب تفشي كورونا حول العالم، جول يستعرض معكم ما هي تلك الدوريات ومتى من المقرر أن تعود للحياة؟

أصبح فيروس كورونا هو الشيء الأكثر تهديدًا للعالم في مختلف المناحي، ولم تسلم كرة القدم من آثاره السلبية، إذ تم تعطيل العمل في كل الدوريات، مع عدم وضوح الرؤية بشأن المستقبل الكروي على الإطلاق.

في بداية الأمر حاولت الحكومات واتحادات كرة القدم أخذ الحيطة من كورونا، وقررت استمرار كرة القدم ولكن بدون حضور جماهيري في الملاعب، ثم رضخ الجميع للأمر الواقع وتم إيقاف النشاط على مختلف الأصعدة.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أقر بتأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية لتصبح 2021 من أجل منح الدوريات فرصة لأن تستكمل في الصيف، وسط مطالبات بأن تنتهي المسابقات في 30 يونيو بحد أقصى رغم صعوبة أو استحالة تحقق ذلك بالفعل.

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في هذا التقرير من جول نسلط الضوء على حالة الدوريات الكبرى في أوروبا والمنطقة العربية وهم يتطلعون لإنهاء الموسم في وقت مناسب.

ما هي الدوريات الأوروبية المؤجلة بسبب الكورونا؟

الدوري الإيطالي كان أول بطولة أوروبية اتُخِذ فيها إجراءات بسبب كورونا، حيث حظر رئيس الوزراء جوزيبي كونتي الأحداث الرياضية في لومباردي و فينيتو (بؤرتي الفيروس في إيطاليا) خلال شهر فبراير.

في 4 مارس تم إقرار لعب مباريات الكالتشيو بدون حضور جماهيري، ومع تزايد الوضع في السوء، قررت وزارة الرياضة بالاتفاق مع الاتحاد الإيطالي ورابطة السيري آ إيقاف البطولة لأجل غير مسمى يوم 9 مارس.

ثم أتى الدور على الدوري الإسباني بعدما أظهر أحد لاعبي كرة السلة في ريال مدريد إصابته بكورونا وتم الحجر على لاعبي الميرينجي بالكامل، فتم إيقافه على الفور بعد ساعات من قرار اللعب بدون جماهير.

في الولايات المتحدة الأمريكية قرر المفوض العام دون جاربر إيقاف البطولة في 12 مارس بعد انطلاقها بأسبوعين فقط لمدة شهر على الأقل خشية من تبعات انتشار الفيروس على نطاق واسع بالبلاد.

يوم 13 مارس كان محوريًا، فإصابة مايكل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، قبلها بساعات بكورونا، كان كافيًا لتقوم السلطات الإنجليزية بتعلق الدوري الإنجليزي الممتاز، وتبعهم الدوري الفرنسي وكان الدوري الألماني هو الأخير.

عدد من الرياضيين تم تشخيصهم بالكورونا على رأسهم مالك أولمبياكوس اليوناني وكالوم هودسون لاعب تشيلسي، إلى جانب 3 لاعبين من ليستر سيتي كما أُقحِم إيفرتون بالكامل في العزل والحجر الصحي.

ما هي الدوريات العربية المؤجلة بسبب فيروس كورونا؟

اتخذت الدول العربية إجراءات صارمة منذ بداية الأزمة، ولعل البداية كانت من المملكة العربية السعودية التي قررت إقامة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدون حضور جماهيري.

القرار نفسه كان من سلطات الإمارات العربية المتحدة وكذلك قطر، لكن بعد تفشي المرض في الأرجاء وازدياد الخوف منه، كان القرار الأفضل للجميع هو إيقاف النشاط حتى إشعار آخر.

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في مصر حدث الأمر نفسه، فأقرت السلطات باستمرار الدوري بدون حضور جماهيري، ثم قررت إيقافه بعد قرار رئيس الوزراء بتعطيل المدارس والجامعات أيضًا.

متى تعود الدوريات المؤجلة بسبب كورونا؟

الدوري الموعد المُعلن للعودة الدوري الألماني 30 أبريل 2020 الدوري الإيطالي 3 أبريل 2020 الدوري الإنجليزي الممتاز 30 أبريل 2020 الدوري الإسباني 11 أبريل 2020 الدوري الأمريكي 10 مايو 2020 الدوري الفرنسي 15 يونيو 2020 الدوري المصري 14 أبريل 2020 الدوري السعودي حتى إشعار آخر الدوري القطري 12 أبريل 2020 الدوري الإماراتي 15 أبريل 2020

الأسبوع الأول من أبريل المقبل هو الموعد المنتظر لاستئناف أغلب الدوريات بحسب إعلان الاتحادات المعنية وعلى الرغم من أن الواقع يقول عكس ذلك.

رئيس الاتحاد الإيطالي قال بصراحة شديدة أنه من المستحيل العودة في الوقت المحدد في ظل تداعيات الموقف في إيطاليا، بينما كان قرار الإنجليز أكثر واقعية بتأجيل البطولة لنهاية أبريل بعد الإعلان عن موعد أول أبريل من قبل.

الدوريات العربيات تعيش نفس الأمر أيضًا، فلا يمكن الجزم بأن البطولة ستعود في بدايات أبريل والمرض لم يتم احتوائه أو السيطرة عليه بالشكل اللازم بعد.