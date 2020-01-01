فيرنر: قرار الانتقال إلى تشيلسي لا ليفربول كان صائبًا

جئت هنا لتحقيق الألقاب..

اعتبر تيمو فيرنر، مهاجم تشيلسي، أن قرار انتقاله إلى البلوز كان صائبًا وهو ما يتأكد له يومًا تلو الآخر، مشيرًا إلى أنه كان لينجح أيضًا إذا انتقل لليفربول.

وأعلن فيرنر مطلع العام عن نيته مغادرة لايبزيج وسط اهتمام من كبار أوروبا بمهاجم ألمانيا الأول الحالي، ليفربول بقيادة كلوب كان الأكثر رغبةً في الظفر بخدماته.

لكن في النهاية تراجع الريدز في الصفقة وتمكن فرانك لامبارد من إقناع فيرنر بالقدوم إلى تشيلسي، وهو ما الآن يشعر اللاعب بصحته.

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موهبة شتوتجارت قال في تصريحات صحفية "لقد كان قرارًا صعبًا، لكن في النهاية أنا متحمس وسعيد بقراري، أنا هُنا منذ شهرين وأشعر أنني على صواب، الفريق رائع وزملائي لطيفون".

كما أضاف "نعم، عندما أخبرت لايبزيج بأنني سأرحل تواصلت مع أندية أخرى، لا أريد التحدث كثيرًا عن تلك الأندية، هناك بالتأكيد أندية جيدة كليفربول ربما كنت أذهب لها، فكانوا مناسبين لي أيضًا".

وتابع "لكن في النهاية فضّلت الاختيار إلى تشيلسي وكان هذا هو أفضل خيار ممكن بالنسبة لي".

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أما عن مدربه فرانك لامبارد، فأخذ بالإشادة به بقوله "لا يراك فقط كلاعب كرة قدم، بل ينظر إليك كشخص، وهذا يعني الكثير بالنسبة لي".

واستطرد "لا أريد اختلاق الأعذار، الأمر يستغرق من 10 إلى 15 مباراة لتجد طريقك هنا، نريد الفوز في كل الأحوال".

وأتم "جئت إلى تشيلسي للفوز بالألقاب، بالطبع إنه نادٍ كبير ويريدون الفوز، وأنا كلاعب، أريد الفوز بكل مباراة، من الواضح أن هدفنا مشترك وهو الألقاب".

الجدير بالذكر أن فيرنر شارك في فوز تشيلسي على برايتون بثلاثية لهدف حيث تسبب في ركلة جزاء لفريقه وأخذ ثناء كبيرًا من الجماهير والنقاد على مستوياته.

كما تجدر الإشارة إلى أن مباراة فيرنر الأولى في ستامفورد بريدج ستكون يوم الأحد المقبل أمام ليفربول، النادي الذي كان قريبًا للغاية من ضمه، في الجولة الثانية من البريميرليج.