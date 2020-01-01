ليس هازارد فقط .. كيف وفر تشيلسي أموال صفقاته الضخمة؟

النادي الإنجليزي خرج ببعض الأرباح في السوق

تصدر تشيلسي عناوين الصحف الإنجليزية والعالمية على مدار الأسابيع الماضية، بسبب النشاط المبهر للفريق في سوق الانتقالات استعداداً للموسم الجديد.

كاي هافيرتس، تياجو سيلفا، حكيم زياش، مالانج سار، بن تشيلويل وتيمو فيرنر، ومازال العمل مستمر من أجل جلب المزيد من العناصر إلى قلعة البلوز.

انتقادات نالت إدارة البلوز بالإسراف وإفساد كرة القدم، كان أبرزها من يورجن كلوب، الذي أنفق بنفس الطريقة بعد التخلي عن فيليب كوتينيو في صفقة قياسية من ليفربول لصالح برشلونة.

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ولكن السؤال الأهم الآن، كيف نجح تشيلسي في توفير هذه الأموال لمساعدة فرانك لامبارد في مهمته؟

صفقة هازارد

تشيلسي أنفق حتى الآن مبلغ 223 مليون يورو في السوق على ضم لاعبين جدد، مع انتظار التعاقد مع حارس مرمى جديد.

ربما السبب الأهم للحالة المالية المميزة التي يتمتع بها تشيلسي، صفقة انتقال إيدين هازارد إلى ريال مدريد الصيف الماضي.

النادي كذلك تعرض للحظر في سوق الانتقالات، واستمر لمدة موسم كامل دون التعاقد مع أي لاعب، مما يعني أن أرباح الدوري الإنجليزي والتواجد في دوري أبطال أوروبا لم تذهب في السوق واستمرت بخزينة النادي.

المبلغ المعروف لبيع هازارد هو 100 مليون يورو، لكن تقارير بلجيكية أخيرة، كشفت أن المبلغ يصل إلى 160 مليون يورو بالتقسيط.

أموال أخرى

هازارد هو السبب الواضح للجميع، لكن هناك أيضاً ألفارو موراتا، الذي دفع أتلتيكو مدريد 56 مليون يورو لضمه بشكل نهائي بعد انتهاء إعارته.

وهو ما يرفع المجموع الآن إلى 216 مليون يورو، نظير بيع الثنائي فقط بغض النظر عن بيع بعض العناصر الأخرى وأرباح النادي من البث التليفزيوني وخوض المباريات.

تشيلسي حصل أيضاً على 15 مليون يورو نظير انتقال ماريو باشاليتش إلى أتالانتا، 3 ملايين من أتلتيكو مينيرو مقابل التخلي عن ناثان.

وفي الموسم الماضي الذي لم ينفق فيه البلوز أي شيء، تم بيع أولا أينا بـ9 مليون يورو، ونفس الرقم من توماس كالاس المنضم لبريستول سيتي، 8.7 مليون يورو مقابل انتقال دافيد لويز إلى آرسنال، 5.90 من فولهام في صفقة مايكل هيكتور، و5 من ليجانيس مقابل بيع كينيث أوميرو.

وفي النهاية يصل مجموع مبيعات تشيلسي الصيف الماضي والحالي إلى 271.6 مليون يورو، وهو المبلغ الذي يتخطى ما أنفقه النادي حتى الآن في السوق.

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ربما لن تذهب أموال هازارد لخزينة البلوز دفعة واحدة لأنها بنظام التقسيط، وهذا هو الحال في معظم الصفقات عموماً، وينطبق أيضاً على الأموال التي دفعها النادي في صفقاته، حيث لم يدفع كل هذه المبالغ مرة واحدة بل تم تقسيمها إلى دفعات.

مساعدة أبراموفيتش

وفقاً لبعض التقارير التي نشرها الخبير الاقتصادي "Swiss Ramble" فإن رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي يضخ الأموال بصفة مستمرة في خزينة تشيلسي.

مجموع الدعم الذي يحصل عليه البلوز من المالك الروسي، وصل آخر 5 سنوات إلى حوالي 483 مليون يورو، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي يظهره تجاه ناديه عكس ما يحدث في أندية أخرى مثل آرسنال ومانشستر يونايتد.

وأشار الخبير السويسري إلى أن هذا الرقم هو الأعلى في الدوري الإنجليزي، بفارق شاسع عن إيفرتون الذي ساهم ملاكه بدفع 328 مليون يورو في نفس الفترة.

وبالنظر إلى موسم 2018/2019 بالتحديد، سنجد أن أبراموفيتش ساهم بدفع 271 مليون يورو لدعم خزينة البلوز، في جرس إنذار واضح لجميع أندية إنجلترا، حول القوة المالية لفريق غرب لندن السنوات القادمة.