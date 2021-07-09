فيديو| ليفاندوفسكي ينشر البهجة على أطفال إيطاليا

روبرت ليفاندوفسكي لم يقدر على الابتعاد عن الكرة حتى في عطلته الصيفية التي يقضيها في إيطاليا.

احتاج البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف الدوري الألماني وبايرن ميونخ إلى راحة بعد موسم طويل مع ناديه وبلاده؛ الهداف البولندي وجد ضالته في مدينة سردينيا الإيطالية التي يقضي فيها أوقاتًا ممتعة مع عائلته.

موسم كبير لليفا

أنهى ليفاندوفسكي الموسم المنقضي مع فريقه بأفضل صورة ممكنة بعدما توجوا بالدوري وظفر هو بلقب الهداف برصيد 41 هدفًا كاسرًا رقم المخضرم جيرد مولر الذي سجل 40 هدفًا في موسم واحد بالدوري الألماني.

لكن الموسم انتهي لليفا بخروج بلاده من الدور الأول في يورو 2020 بتذيلها المجموعة الخامسة، لكن ليفا قد سجل لبلاده 3 أهداف في هذه البطولة.

أين يقضي ليفاندوفسكي عطلته الصيفية؟

يقضي ليفاندوفسكي عطلته الصيفية مع عائلته في سردينيا الإيطالية.

يبدو أن روبرت وعائلته يقضون عطلة ممتعة رفقة الإيطاليين خاصة الأطفال.

اللاعب البولندي نشر فيديو أمس الخميس على "ستوري" حسابه الرسمي على إنستاجرام وهو يلعب مع أطفال في إحدى ساحات قرية سان بانتاليو وكتب: "هنا لدي بعض الأصدقاء، ودودون جدًا وأناس سعداء".

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