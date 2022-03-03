فيديو | "على قائد النصر قراءة المعوذتين أثناء مصافحة ديربي الرياض!"

تنتظر الجماهير السعودية والعربية مباراة ديربي الرياض، التي ستجمع بين النصر والهلال مساء اليوم الخميس، لما يتمتع به الفريقين من جماهيرية كبيرة في الوطن العربي.

النصر يستضيف الهلال مساء اليوم الخميس، بالجولة 23 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، على ملعب مرسول بارك.

نصيحة لقائد النصر بقراءة المعوذتين

وجه الإعلامي الكويتي عبد العزيز عطية، نصيحة إلى قائد فريق نادي النصر الذي سيلعب مباراة ديربي الرياض، بقراءة المعوذتين قبل بداية المباراة، أثناء مصافحته حكم المباراة.

عطية قال خلال برنامجه "الديربي": "مباراة ديربي الرياض بين النصر والهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ستكون منتظرة، ونتمنى التوفيق للعالمي، والله يبعد عنه الأخطاء التحكيمية التي قد تغير النتيجة".

واختتم عبد العزيز تصريحاته قائلًا: "أتمنى من قائد النصر عندما يقوم بمصافحة حكم المباراة وإجراء القرعة، أن يقرأ المعوذتين، وستكون الأمور سهلة، سورة الفاتحة يقوم اللاعبين بقرائتها بلا شك، ولكن عند إجراء القرعة يجب قراءة المعوذتين".

عبدالعزيز عطية: نتمنى التوفيق لـ #النصر العالمي في #ديربي_الرياض امام #الهلال.. ونتمنى ان تبتعد عنهم الاخطاء اللي تغيّر النتيجة! pic.twitter.com/LFj3VehQkx — برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) March 2, 2022

النصر يبحث عن الثأر من الهلال

يدخل فريق نادي النصر مباراة ديربي الرياض، من أجل الثأر من الهلال، بعد خسارته أمامه في مباراة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مؤخرًا.

ولم ينجح النصر في الفوز على الهلال في آخر مباراتين جمعت بينهما على ملعب "مرسول بارك" الخاص بالفريق الأصفر، حيث خسر أمامه في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ثم كأس خادم الحرمين الشريفين.

النصر يسعى لتحقيق الفوز من أجل استمرار مطاردته للاتحاد صاحب الصدارة بفارق 7 نقاط، بينما يريد الهلال تعطيل النصر واستمرار نتائجه الطيبة للمنافسة على الصدارة بالأمتار الأخيرة بالدوري.

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