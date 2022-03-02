تنويم مغناطيسي .. هل تصبح جماهير الاتحاد "الدبة التي قتلت صاحبها"؟

"الدوري اتحادي والنمور هو الأفضل" وغيرها الكثير من العبارات التي يرددها الجمهور خلال الأيام الماضية والحالية، حول اقتراب نادي الاتحاد من حسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022، بالرغم من أنه لم يمر سوى ثلثي عمر المسابقة فقط!

لا شك بأن الجماهير الاتحادية مشتاقة جدًا لتحقيق لقب الدوري السعودي، الغائب عن خزائن ناديها منذ موسم 2008-2009، ولكن هل تتخيل أن هي نفسها الجماهير التي قد تتسبب في ضياع هذه البطولة؟

في منتصف ملعب عبدالله الفيصل 🏟



نشيــد نادي الاتحاد يكتسح ملعب عبدالله الفيصل بالكـــامل رغم حصة جماهير الاتحاد 30% مقابل 70% لجماهير الأهلي 🔥🔥💛 pic.twitter.com/QSILTKYRiv — قصي نقادي (@Qusay_itfc) February 26, 2022

نعم عزيزي القارئ جماهير نادي الاتحاد هي التي قد تتسبب في ضياع بطولة الدوري السعودي، بسبب كثرة ما يتردد حاليًا بأن العميد أصبح قريبًا للغاية من تحقيق اللقب، وهو الأمر الذي قد يكون بمثابة التنويم المغناطيسي الذي قد يُهدي صدارة الدوري لفريق آخر.

الاتحاد يسير حاليًا بخطى ثابتة نحو اللقب، ولكن يجب العلم جيدًا بأن للجماهير تأثيرًا كبيرًا على الفريق سواء إيجابيًا أو سلبيًا، وفي حالة تصدير مشاعر الاطمئنان المبالغ فيه، قد يشعر اللاعبين بأنهم قدموا كل ما لديهم، ولا يفصلهم عن التتويج باللقب سوى مرور الوقت!

الطريق ليس ممهدًا إلى التتويج باللقب كما يتوقع البعض، الفارق بين الاتحاد والنصر صاحب المركز الثاني 7 نقاط فقط، ويتبقى للعميد مباراتين أمام الهلال "الخصم الأصعب"، ومباراة أمام الشباب منافسه على اللقب بشكل مباشر.

فيديو | لاعبو الاتحاد يضربون كونترا بتوصية من فهد المولد!

لنتحدث بنبرة المتشائمين هنا، إذا خسر الاتحاد في مباراتيه أمام الهلال ومباراته أمام الشباب، سيصبح العميد في المركز الثاني، والنصر سينقض على الصدارة لا محالة.

التعادل في الثلاث مباريات التي ذكرناها سيجعل الاتحاد يخسر 6 نقاط كاملة، ستكون كفيلة في تصدير ضغط رهيب على لاعبي العميد، وسيتقلص الفارق إلى نقطة واحدة مع النصر الوصيف.

SPL TWITTER

ما أقصده مما ذكرته، بأن الاتحاد لم يحقق شيئًا حتى الآن، وقد ينقلب السحر على الساحر ويخسر العميد صدارة الدوري في حالة تساهل اللاعبين في المباريات القادمة.

ما مر من مشوار الاتحاد بالدوري السعودي صعبًا، ولكن يجب أن أخبركم بأن القادم سيكون أصعب بلا شك، وللجماهير دورًا كبيرًا جدًا خلال الفترة القادمة.

يجب على جماهير النمور الاستمرار في دعم الفريق، وعدم الحديث عن التتويج بلقب الدوري إلا في الأمتار الأخير، حينما يكون العميد على بعد خطوة واحدة على الأقل من التتويج.

الحذر كل الحذر من الحديث عن أن كل الأمور محسومة، وتصدير صورة للاعبين بأنهم الأبطال الذين لا يقدر عليهم أحد، وأن مسألة التتويج بالدوري أصبحت مضمونة 100%، فستصبح جماهير الاتحاد "الدبة التي قتلت صاحبها".

الاتحاد في منافسة حقيقية على لقب الدوري، ومنافسيه ليست بالفرق الهينة، انت تتحدث عن النصر والشباب والهلال، جميعها فرق تعرف جيدًا تحقيق البطولات، يجب حث اللاعبين بشكل دائم أنه أمام مهمة صعبة جدًا، والقادم سيكون صعبًا.