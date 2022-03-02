قرار جديد من أوسبينا قد يمنع النصر من ضم أبو جبل

يبدو أن نادي النصر قد يتراجع عن فكرة التعاقد مع الحارس المصري محمد أبو جبل، لاعب نادي الزمالك ومنتخب بلاده خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد تطورات المفاوضات مع الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن نادي النصر اقترب كثيرًا من التعاقد مع محمد أبو جبل، بعد تألقه رفقة منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 التي أقيمت مؤخرًا بالكاميرون.

ما هي آخر تطورات المفاوضات مع أوسبينا؟

الإعلامي الإيطالي رودي جاليتي، أكد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على أن الحارس الكولومبي أوسبينا بدأ الاهتمام بعرض نادي النصر خلال الوقت الحالي، من أجل الانتقال له في الصيف القادم.

جاليتي كتب تغريدة جاء فيها: "يفكر حارس المرمى الكولومبي بجدية في فرصة لمستقبله، ستكون الأسابيع القليلة القادمة حاسمة في الاختيار النهائي للاعب نابولي".

تعاقد نادي النصر مع أوسبينا قد يجعل فكرة التعاقد مع محمد أبو جبل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة مستبعدة تمامًا.

🚨🟡 EXCL | #Ospina interest in the #AlNasr offer is growing.



🔥🧤 The 🇨🇴 goalkeeper is seriously thinking about the 🇸🇦 opportunity for his future: the next few weeks will be decisive for the final choice of the #Napoli player. 🐓⚽️#Calciomercato #Transfers https://t.co/GGGs0GDVtS pic.twitter.com/S8m8D3wDLq — Rudy Galetti (@RudyGaletti) March 2, 2022

ماذا قدم أوسبينا في أوروبا ومنتخب كولومبيا؟

بدأ أوسبينا مسيرته في أوروبا بالانضمام إلى نيس الفرنسي عام 2008، ومن ثم قاده مستواه الممتاز للانضمام إلى آرسنال الإنجليزي صيف 2014، وأخيرًا ارتدى قميص نابولي بالإعارة عام 2018 ثم الانتقال النهائي في العام التالي.

ويُقدم اللاعب موسمًا جيدًا جدًا مع نابولي في الدوري الإيطالي هذا الموسم، إذ لعب 25 مباراة استقبل خلالها 20 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه في 11 مباريات.

أوسبينا هو حارس مرمى المنتخب الكولومبي الأساسي، وقد خاض 121 مباراة بالقميص الوطني استقبل خلالها 95 هدفًا وخرج بشباك نظيفة في 59 مباراة.

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