فيديو| "أحلم بالفوز على الهلال!".. مشجع اتحادي يكرّس عقدة الزعيم في موسم كارثي

رسائل صادمة من جماهير الاتحاد بعد خسارة كأس الملك..

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"ألهذه الدرجة؟".. تلقى المراسل صدمة، لمّا سمع كلمات الحسرة من مشجع نادي الاتحاد، الذي قال إنه بات يحلم بالفوز على الهلال، ما يؤكد تكرس عقدة الهزائم السبعة التي شهدها العميد في مواجهات الكلاسيكو هذا الموسم.

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الهلال أقصى الاتحاد من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بالفوز عليه (2-1)، على ملعب الجوهرة المشعة، ليحقق الهلال انتصاره السابع على الاتحاد هذا الموسم، في كافة المسابقات، بدءًا من كأس الملك سلمان للأندية العربية، مرورًا بمباراتي دوري روشن السعودي، وذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وصولًا إلى نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي ودور الأربعة بكأس الملك.

وقال مشجع اتحادي، عبر برنامج "دورينا غير"، "صار حلم أني أقوم وأجد نفسي فائزًا على الهلال، هناك مدرب (يتفلسف) ويفسد التشكيل، ولديه قناعات غريبة، مبارك للهلال".

وأعرب مشجعو الاتحاد، عن استيائهم إزاء خروج الفريق من الموسم دون بطولات، حيث تعددت الاتهامات تجاه الإدارة، وكان أبرزها في عدم تدعيم الفريق بالصفقات الجيدة منذ الصيف الماضي، وسط تمنيات بأن يتم تغيير هيكلة النادي ويكون الفريق أفضل في الموسم المقبل.

وعكس مشجع اتحادي، استياءه تجاه نتائج الفريق، بقوله إنه حضر مباراة الكأس، وكان يعلم بأن الاتحاد سيخسر المباراة، ولكنه حضر من أجل الاستمتاع باللعب فقط.

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ويشهد نادي الاتحاد، أجواءً ساخنة خلال الساعات الماضية، إثر قرار لؤي ناظر بالترشح رسميًا لرئاسة النادي في الانتخابات المقبلة، وإعلان الرئيس الحالي أنمار الحائلي، عن استعداده لتقديم الأصوات التي يمتلكها في الجمعية العمومية لصالح ناظر، كما أطلق الحائلي تصريحات نارية، ضد تحكيم مباراة الهلال في كأس الملك، مطالبًا المسؤولين بإصدار جدول بسيط بدعم كل نادٍ، وأنه تلقى رسائل مباشرة وغير مباشرة بعدم التحدث وإلا تسقط عضويته من النادي.

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