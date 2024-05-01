رسميًا | لؤي ناظر يعلن عزمه الترشح لرئاسة الاتحاد .. وأنمار الحائلي يفاجئه برد فعله

شاهد رد فعل أنمار الحائلي على ترشح لؤي ناظر لرئاسة الاتحاد

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أعلن لؤي ناظر عن ترشحه على مقعد رئاسة نادي الاتحاد للموسم المقبل، ليتخذ الرئيس الحالي أنمار الحائلي قرارًا مفاجئًا في ظل اقتراب نهاية فترته.

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ونشر ناظر عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي بيانًا، يُعلن عزمه للترشح على مقعد رئاسة الاتحاد، مؤكدًا على أنه سيتقدم بشكل رسمي غدًا بطلب الترشح لمجلس إدارة النادي ووزارة الرياضة وصندوق الاستثمارات العامة، من أجل السماح له بالاطلاع على جميع المعلومات المتوفرة.

وأوضح لؤي ناظر أنه سيقوم بتقييم الأوضاع الحالية مع الجهات المختلفة والاستعداد للموسم المقبل "حال فوزه بالانتخابات"، مع استعداده الكامل للتوقيع على اتفاقيات حفظ السرية.

وأضاف لؤي ناظر بأنه سيطلب الاجتماع مع الإدارة التنفيذية للنادي، من أجل التعرف عليهم والنقاش معهم فيما يخص التحضيرات للموسم القادم بشكل خاص.

وبعد تغريدة ناظر، نشر أنمار الحائلي عبر حسابه بيانًا آخر، حيث أكد خلاله على أنه سيقوم بتقديم الأصوات التي يمتلكها في الجمعية العمومية لصالحه، متمنيًا له وللنادي التوفيق والنجاح.

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واختتم الحائلي تغريدته موجهًا الشكر إلى جماهير الاتحاد على دعمهم خلال السنوات الماضية له.

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