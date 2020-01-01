فيدال يرد على كيليني: اهتميت فقط بالكلام الإيجابي

كيليني وصف فيدال بمدمن الكحول واللاعب يرد

ردّ أرتورو فيدال، لاعب برشلونة، على تصريحات جورجيو كيليني، مدافع يوفنتوس، كما كشف عن الفريق الذي يرغب في الاعتزال به.

كيليني ذكر أنّ فيدال اعتاد شرب الكثير من الكحوليات أثناء فترته في يوفنتوس ولكن ذلك لم يؤثر بالسلب على مستواه.

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وكان فيدال قد تحدث في تصريحات سابقة حول مستقبله وارتباطه بالعودة إلى يوفنتوس أو ارتداء قميص إنتر ونيوكاسل يونايتد.

وقال فيدال في تصريحات صحفية: "البعض ركّز فقط على الجوانب السلبية فيما قاله كيليني، وهذه الجوانب بالطبع ضايقتني، لكنّه أيضًا اعتبرني بطلًا".

وتابع: "تحدثت معه وشرح لي مقصده، أنا لم أفعل شيئًا زائد عن اللزوم ولم أخرج من الفريق دون تصريح، حتى حفلات الشواء كانت بموافقة النادي، وكنت أعمل بجد مع أصدقائي في التدريبات".

وأردف: "في أوقات الجد أكون منتبهًا باستمرار، ولكن حينما يُفتح الباب للمرح فأستفيد من ذلك دون أتجاوز الحد المسموح الذي يضر مستقبلي في كرة القدم".

لاعب برشلونة اختتم تصريحاته بقوله: "أتمنى إنهاء مسيرتي في تشيلي واللعب مع فريق كولو كولو والفوز بكوبا ليبرتادوريس، وأتوقع أنني سأنضم لهم في التوقيت المناسب لتحقيق ذلك".

جدير بالذكر أنّ فيدال بدأ مسيرته في كولو كولو قبل الرحيل إلى صفوف باير ليفركوزن وبداية مسيرته الاحترافية في أوروبا.