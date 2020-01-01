فيدال يصدم السعودية: لا أريد مغادرة برشلونة

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شدد أرتورو فيدال، لاعب برشلونة، على رغبته في الاستمرار داخل البلوجرانا في الفترة المقبلة، في الوقت الذي أشار فيه إلى اشتياقه لعودة كرة القدم إلى الحياة مجددًا بعد جائحة كورونا.

فيدال أراد الرحيل في يناير الماضي عن البرسا بعد مكوثه على دكة البدلاء بكثرة، لكن مع وصول كيكي سيتين أقنعه بالاستمرار ورفض اهتمام إنتر الكبير بضمه.

ولا تزال الصحف الأوروبية تربط الدولي التشيلي بمغادرة العملاق الكتالوني في الصيف، وسط ترقب من نيوكاسل وإنتر وإنتر ميامي وغيرهم من الأندية الكبيرة حول العالم.

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آخر التقارير كشفت أن صاحب الـ32 عامًا قد أبدى موافقته المبدئية على الانضمام إلى نيوكاسل بعد شراء صندوق الاستثمار السعودي للنادي، شريطة أن يكون المدرب هو ماسيميليانو أليجري.

بدوره، عقّب فيدال على فكرة مغادرته للبرسا قائلًا "أنا سعيد للغاية وأشعر بالراحة في برشلونة، بالطبع أريد أن استمر. الآن أنا مستعد أكثر من أي وقت مضى، أنا سعيد هنا ولدي أصدقاء رائعون في غرفة خلع الملابس".

كما أضاف "أشعر بحالة بدنية جيدة أيضًا، ربما أفضل من أي وقت مضى، لم يكن لديّ الكثير من الوقت للتحضير طوال حياتي المهنية، والفترة الماضية وضعنا خطة لتمديد مسيرتي قدر الإمكان".

"أشعر بالاستعداد لما هو قادم سواءً الليجا أو دوري أبطال أوروبا، نحن في الصدارة بالدوري ولدينا العديد من الخيارات في دوري الأبطال بسبب نتيجة مباراة الذهاب."

وأتم مُعلقًا على عودة التدريبات "كان الأمر في البداية غريبًا نوعًا ما، بدأنا بأن يتدرب كل لاعب في جزء من الملعب، كان غريبًا جدًا، لقد أردنا حقًا لمس الكرة أكثر من أي طفل صغير، الآن نتدرب كمجموعة من 10 وهو أمر جيد".

الجدير بالذكر أن الدوري الإسباني في طريقه للعودة مجددًا في منتصف شهر يونيو المقبل، فيما أكد الاتحاد الأوروبي على أن دوري الأبطال سيُستأنف وينتهي في شهر أغسطس المقبل.