فشل ساري ورّط تشيلسي في كيبا ومنح ليفربول أليسون

تفاصيل تعاقد البلوز مع كيبا بدلًا من أليسون..

يُجابه تشيلسي في الفترة الحالية أزمة واضحة في مركز حراسة المرمى، فمع تراجع مستوى الحارس الأول كيبا، فقد ثقة مدربه فرانك لامبارد، واضطر الأخير للاعتماد على المخضرم ويلي كابايرو.

الأنباء الواردة من الصحف الإنجليزية تؤكد بأن كيبا يعيش آخر أيامه داخل البلوز، فالإدارة تؤمن بأنه ليس أفضل خيار لحماية العرين اللندني بعدما كرر أخطائه وقدم مستويات أقل من عادية في الموسم الحالي.

تشيلسي دفع 71 مليون جنيه استرليني لأتلتيك بلباو من أجل كيبا منذ موسمين، لكن ما كشفته آخر التقارير الإنجليزية أنه لم يكن الخيار الأول لإدارة تشيلسي وأنه فُرِض على النادي حينها لعدة اعتبارات.

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في صيف 2018 أعلن ريال مدريد عن ضم تيبو كورتوا من تشيلسي، ليصير مركز حراسة المرمى في الستامفورد بريدج شاغرًا، وحينها كان أليسون بيكر، حارس روما أنذاك، هو الخيار الأول لخلافة كورتوا.

وصل ماوريسيو ساري حينها إلى قيادة تشيلسي خلفًا لأنطونيو كونتي، وعكف المدرب الإيطالي على إقناع أليسون، الذي كان محط اهتمام ليفربول في نفس الوقت، بالانضمام إليه في لندن في الوقت الذي أرادت فيه إدارة روما أن تكسب فيه أكبر قدر ممكن من المال.

في نهاية المطاف ومع اقتراب أليسون من الريدز، أجرى ساري اتصالًا أخيرًا به وحاول إقناعه بتغيير وجهته إلى لندن، لكن اختار البرازيلي وكذلك مونشي، المدير الرياضي لروما حينها، أن ينضم إلى كتيبة يورجن كلوب لا ساري.

ليفربول دفع 67 مليون جنيه استرليني من أجل أليسون، الذي يُقدم منذ ذلك الحين أداءً أقل ما يوصف بالعالمي، بينما اُضطر ساري وإدارة تشيلسي إلى اللجوء للخطة البديلة، وهي التعاقد مع كيبا.

يذكر أن هناك بعض التقارير الإسبانية قد كشفت سعي إدارة تشيلسي التعاقد مع يان أوبلاك، حارس أتلتيكو مدريد، في الموسم المقبل، على أن يكون كيبا ضمن الصفقة، بحيث ينضم إلى الروخيبلانكوس مع مبلغ مالي نظير انضمام السلوفيني إلى البلوز.

