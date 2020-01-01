نجم ليفربول: لدينا ثلاث مباريات نهائية

حارس مرمى فريق ليفربول أدريان يؤكد أن الثلاث مباريات المقبلة بالنسبة للريدز تعد لقاءات نهائية.

أكد الحارس الإنجليزي أدريان نجم فريق ليفربول على صعوبة مباريات فريقه الثلاث المقبلة سواء في كأس الاتحاد الإنجليزي أو الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح الموقع الرسمي للفريق وأكد خلالها أن الفوز بتلك المباريات سيمنح الفريق دفعة قوية فيما تبقى من الموسم، معتبرًا إياهم ثلاثة نهائيات.

وقال أدريان: "لدينا ثلاث مباريات نهائية، اللقاءات الثلاثة المقبلة بالنسبة لنا سنلعبها كأننا نلعب نهائيات ونسعى للفوز بهم جميعًا".

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وأضاف: "مواجهة تشيلسي ستكون صعبة بكل تأكيد لكننا لدينا دعم جماهيرنا التي ستحضر اللقاء بعد ذلك سنواجه بورنموث ونحن في حاجة للعودة من الهزيمة ضد واتفورد لقد كانت مباراة سيئة للغاية".

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وأكمل: "المباراة التي تليهم ستكون أمام أتلتيكو مدريد وستكون في غاية الصعوبة بدوري أبطال أوروبا، علينا أن نعود من الخسارة في لقاء الذهاب، وعلينا أن نتعامل مع كل مباراة بظروفها الخاصة".

وأنهى تصريحاته: "لدينا مدير فني عظيم يتعامل مع الجميع بشكل رائع، اجتمعنا بعد الخسارة من واتفورد ولم يظهر أي غضب أو شكوى".

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد تعرض لخسارته الأولى قبل أيام بالدوري الإنجليزي على يد واتفورد بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الـ 28 من البريميرليج.