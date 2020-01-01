فان بيرسي: رحلت بطريقة عديمة الرحمة عن مانشستر يونايتد

فان خال السبب..

روى روبين فان بيرسي، لاعب مانشستر يونايتد السابق، قصة رحيله عن صفوف الشياطين الحمر بسبب المدرب الأسبق لويس فان خال، واعتبر أن تصرف مواطنه معه كان "غير رحيمًا" بالمرة.

فان بيرسي انضم إلى المانيو في صفقة تاريخية من آرسنال عام 2012 نظير 22.5 مليون جنيه استرليني، وقد تمكن من قيادة ناديه إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في أول مواسمه وآخر مواسم السير أليكس فيرجسون بإحرازه 26 هدفًا في 36 مباراة.

ومع اعتزال السير تبدلت أحوال اليونايتد إلى الأسوأ رفقة ديفيد مويس، ثم وصل فان خال إلى قيادة النادي في 2014، غير أنه لم يُحدث تغييرًا جوهريًا عن سابقه، وكشف فان بيرسي أنه كان من أمر بخروجه من مدينة مانشستر عام 2015.

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لاعب فناربخشه السابق في تصريحات صحفية قال "لقد أجريت حوارًا مع فان خال، قال لي حينها حسنًا روبين أنت اللاعب وأنا المدرب، عليك أن ترحل من هنا، لقد انتهى وقتك، فقلت له لا يزال لديّ عقد، فقال لا يهمني.".

"عديم الرحمة، في النهاية كنت أرى أن هناك شيئًا قادمًا ولكن ليس بهذا القدر من القسوة، إلى جانب الطريقة التي قالها بها أيضًا، بعد ذلك تظل تفكر في كثير من الأشياء عندما تستقبل رسالة كتلك."

كما أضاف "لا يزال لديّ عقد وعائلتي سعيدة هنا، كانت سنتي الحادية عشر في إنجلترا ونحن نحب العيش في إنجلترا، ما هي الخطوة التالية؟ أطفالي يذهبون إلى المدرسة ولديهم أصدقائهم وكل شيء، كل تلك الأمور تأتي إلى عقلك في جزء من الثانية وينبغي عليك التصرف.".

"قلت له أن هذا رأيك وسنرى ما سيحدث، عقدي ممتد وأنا سعيد في إنجلترا ومع مانشستر يونايتد ووقفت وصافحته."

"هذا أمر صعب ولا يرحم، وبعد كل الأفكار التي أتت إلى ذهني بدأنا فترة الإعداد، لم يكن يسمح لي بأن أشارك في أي تقسيمة 11 ضد 11، كان يعطيني الكرة وقيل لي أن أفعل أمور."

وأتم "حاولت أن أبقى هادئًا، ربما كان ليكون من الجيد التحدث مع أحد خارج دائرتي حينها، ولكنني كنت عنيدًا جدًا، الآن إذا نظرت للوراء، كانت هناك أوقات ينبغي عليّ أن أفعل فيها ذلك حقًا."

يذكر أن فان خال لم يستمر طويلًا مع اليونايتد بعد ذلك، حيث تم الاستغناء عن خدماته بطريقة اعتبرها مهينة بعدما رفض النادي تجديد عقده، ليخلفه بعدها أحد تلامذته، جوزيه مورينيو، الذي عبّر في أكثر من مناسبة عن غضبه من اللاعبين الذين استغنى عنهم استاذه خلال حقبته باليونايتد، وكان فان بيرسي أحدهم.