خاص | فشل التعاقد مع نيمار ومبابي يبدأ صراعًا جديدًا بين برشلونة وريال مدريد

هدف جديد يضعه برشلونة وريال مدريد نصب أعينهم من أجل سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

يحاول ريال مدريد وبرشلونة دعم خط الهجوم لديهما خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل بالعديد من الأهداف المحتملة التي تناولتها الأنباء في الأيام الماضية.

لكن في الأساس يسعى برشلونة لضم لاوتارو مارتينيز من إنتر الإيطالي كبديل لرأس الحربة لويس سواريز الذي نال العمر والإصابات منه مؤخرًا، كما يريد الحصول على خدمات لاعبه السابق نيمار دا سيلفا.

بينما يتابع ريال مدريد كيليان مبابي وإرلينج هالاند ويستهدف التعاقد مع أحدهما أو كليهما من أجل تعويض الفجوة التي تركها رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل موسم ونصف.

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وعلم جول.كوم الأسبوع الماضي أن برشلونة يتابع اللاعب ألكسندر إيساك نجم فريق ريال سوسيداد ليكون في الخطة البديلة حال فشل في ضم لاوتارو من إنتر.

وانضم لخطط برشلونة وريال مدريد البديلة هذا الأسبوع اللاعب تيمو فيرنر مهاجم فريق لايبزيج الألماني بحسب ما أكدت مصادر داخل الناديين لجول.كوم.

ولم يتقدم برشلونة أو ريال مدريد بأي عروض حتى الآن لنادي لايبزيج وهو ما أكده رئيس النادي قبل أيام في تصريحات صحفية، حيث أكد على رغبته في استمرار اللاعب معه خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن فيرنر كان قد شارك مع لايبزيج في 36 مباراة هذا الموسم خلال كل البطولات سجل خلالهم 27 هدفًا وصنع 12.