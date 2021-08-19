فالفيردي: العراك مع ميسي؟ من الأفضل أن لا تعرفوا الحقيقة!

المدرب يعود للحديث عن تجربته الكتالونية

عاد إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة السابق، للحديث عن فترته مع النادي الكتالوني ورد على الأقاويل بخصوص علاقته المتوترة مع النجم الأسبق للفريق ليونيل ميسي.

وتمت إقالة فالفيردي من منصبه قبل عامين تقريباً بسبب سوء النتائج وتراجع أداء برشلونة، وتم تعيين كيكي سيتيين كخليفة له في منتصف الموسم.

ماذا قال فالفيردي عن فترته في برشلونة وعلاقته بليونيل ميسي؟

وقال فالفيردي مع "El Día de Mañana": "لم أتردد عندما اتصل بي برشلونة، رأيت فرصة سانحة وتجربة يجب أن أعيشها، مغادرتي؟ حدث الأمر وهذا هو الواقع".

وأكمل: "عراك مع ميسي؟ لا يمكن الحديث عن تلك الأمور، هذه الأمور تعد ضمن الجزء الغامض وهذا أمر إيجابي".

وواصل مدرب بيلباو السابق: "من الجيد أن الجمهور لا يعرف كيف كانت علاقتنا ويعتقدون أنهم يعرفون كل الأمور، من الأفضل أنهم لا يعرفون الحقيقة".

هل يفكر في العودة للتدريب من جديد؟

وقال المدرب: "نعم، الأمر ممكن، ولكن يجب أن تكون تجربة مختلفة ومحفزة".

وأتبع: "بعد برشلونة أردت الابتعاد والسفر رغم الجائحة، ولكن الآن لا أعرف حقيقة ماذا أريد".

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