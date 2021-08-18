بيدري لن يُرحم.. إنريكي يرفض إراحته ويستدعيه لمنتخب إسبانيا!

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لن يتحصل نجم برشلونة بيدري على راحة، هكذا قرر مدرب إسبانيا لويس إنريكي، إذ سيقوم الناخب الإسباني باستدعاء اللاعب الشاب لخوض غمار تصفيات كأس العالم مع لاروخا في التوقف الدولي الذي يقام بشهر سبتمبر المقبل.

ويعد بيدري أكثر لاعبي أوروبا مشاركة في المباريات بالموسم الماضي، فبعد موسم طويل مع برشلونة لعب خلاله الدوري الإسباني وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا، انضم لمنتخب إسبانيا الأول للمشاركة في يورو 2020، ثم خاض أولمبياد طوكيو مع المنتخب الأولمبي بدون راحة.

وعاد صاحب الـ18 عامًا من الأولمبياد للانضمام فورًا إلى برشلونة في الموسم الجديد، فلعب المباراة الافتتاحية أمام ريال سوسييداد في النسخة الجديدة من الدوري الإسباني من دون راحة.

التوقعات كانت ألا يقوم لويس إنريكي باستدعاء بيدري إلى التوقف الدولي المقبل الذي يبدأ من أول سبتمبر حتى يوم 12 من الشهر نفسه، إلا أن قرار المدرب الكتالوني كان واضحًا.. لا راحة لبيدري.

ومن المقرر أن يلعب منتخب إسبانيا في تلك الفترة ثلاث مباريات مع السويد وجورجيا وكوسوفو في تصفيات كأس العالم 2022.

وقبل هذا التوقف، يلعب برشلونة مباراتين آخرتين في الدوري الإسباني، الأولى أمام أتلتيك بيلباو في سان ماميس والثانية أمام خيتافي في كامب نو.

موقف إنريكي تجاه بيدري ليس الوحيد بهذه الطريقة، حيث تكرر أيضًا مع مدافع فياريال باو توريس، الذي خاض عدد مباريات ضخم الموسم الماضي بنفس نسق بيدري بل وأكثر منه، إلا أن الفارق أن الغواصات منحوا مدافعهم راحة بعد السوبر الأوروبي حتى سبتمبر، أما البرسا فلم يفعلوا ذلك.