فاتي ينفذ وعده المثير للاعبي برشلونة

وعد ونفذّ

تمكن نجم برشلونة الشاب، أنسو فاتي من تنفيذ وعده الذي أعطاه للاعبي النادي الكتالوني أثناء فترة تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية.

النادي الكتالوني استعاد خدمات الإسباني مؤخرًا بعد غياب أكثر من 330 يومًا بسبب الإصابة، ليسجل هدفًا في ظهوره الأول هذا الموسم أمام ليفانتي رغم مشاركته قبل نهاية المباراة بـ 10 دقائق فقط.

بماذا وعد فاتي لاعبي الفريق؟

حسب ما ورد عن "كادينا سير" فإن فاتي أخبر لاعبي الفريق بأنه سيسجل هدفًا في أول مباراة يشارك فيها بعد العودة، وبالفعل استطاع أن ينفذ وعده ويسجل هدفًا في ثلاثية برشلونة أمام ليفانتي.

ووفقًا لنفس المصدر، فإن فاتي قد وعد الجميع أيضًا بأنه سيسجل في مواجهة بنفيكا، الأربعاء غدًا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

كيف هي الأمور مع فاتي؟

النجم الشاب حظى بتقدير كبير من جانب جماهير كتالونيا وأيضا إدارة النادي، وذلك بعد عودته من جديد مع الفريق بعد فترة غياب طويلة للإصابة.

وكان النادي الكتالوني منح فاتي قميص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رقم "10"، بعد رحيله عن البلوجرانا الصيف المنتهي، والانضمام إلي باريس سان جيرمان الفرنسي.

فاتي يرتبط مع البلوجرانا بعقد يمتد حتى صيف 2022 وبحسب "موندو ديبورتيفو" فإن إدارة الفريق تتحرك لربط اللاعب بالنادي لأطول فترة ممكنة.

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