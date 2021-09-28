الأقل أجرًا في الفريق .. برشلونة يتحرك لتحصين فاتي

برشلونة يحاول الإبقاء على نجمه الشاب

بدأ مسؤولو نادي برشلونة تحركاتهم لتحصين نجمهم الشاب، أنسو فاتي بعقد جديد، لربطة مع النادي لأطول فترة ممكنة.

النادي الكتالوني استعاد خدمات الإسباني مؤخرًا بعد غياب أكثر من 330 يومًا بسبب الإصابة، ليسجل في ظهوره الأول هذا الموسم هدف أمام ليفانتي رغم مشاركته قبل نهاية المباراة بـ 10 دقائق فقط.

ما هي استعدادات برشلونة للحفاظ على نجمه الشاب؟

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، نقلا عن جورج مينديش، وكيل أعمال أنسو فاتي، أنه تلقى بالفعل عرضًا من جانب إدارة النادي من أجل تجديد عقده بصورة رسمية.

وأضافت أن ماتيو أليماني، المدير الرياضي لبرشلونة ظل يعمل على عقد جديد لفاتي منذ شهر ونصف ويترقب عودة مينديش من رحلته بقطر لعقد جلسة معه لحسم الأمور.

كيف هي الأمور مع فاتي منذ عودته؟

وفقًا لنفس المصدر، فإن فاتي أبلغ وكيل أعماله برغبته بالاستمرار مع صفوف البرسا، وضرورة تجديد عقده مع برشلونة.

النجم الشاب حظى بتقدير كبير من جانب جماهير كتالونيا وأيضا إدارة النادي، وذلك بعد عودته من جديد مع الفريق بعد غياب فترة طويلة للإصابة.

وكان النادي الكتالوني منح فاتي قميص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رقم "10"، بعد رحيله عن البلوجرانا الصيف المنتهي، والانضمام إلي باريس سان جيرمان الفرنسي.

يذكر أن عقد فاتي ينتهي مع برشلونة في صيف 2022 براتب سنوي يصل إلى 300 ألف يورو ويعتبر الأقل أجرًا داخل صفوف الفريق، بالإضافة إلى أن هناك بند في عقد الإسباني مع البرسا، يسمح للنادي بتمديد عقده لموسمين آخرين دون موافقة اللاعب، لكن برشلونة لا يريد أن تتم الأمور بتلك الطريقة.

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