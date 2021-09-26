فاتي: حلمت بتلك اللحظة، ويجب أن نقاتل على كل شيء!
كشف أنسو فاتي لاعب برشلونة الشاب عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه اليوم على ليفانتي في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.
جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها عقب المباراة التي شارك فيها كبديل في الدقائق العشر الأخيرة، وأكد خلالها أن الفريق عليه القتال على الفوز بكل مباراة.
وقال فاتي: "أنا في غاية السعادة بالفوز، لكن لا يزال الطريق طويلًا للغاية، أشكر كل الأطباء والجماهير، ما حدث لا يصدق".
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وأضاف: "لم أتخيل أبدًا أن تكون عودتي مثل ذلك، أفخر بالقميص رقم 10 بعد ميسي، أريد أن أشكر النادي والقادة على تلك الفرصة".
وأكمل: "عندما نلعب على أرضنا يجب أن نحقق الفوز دائمًا، نحن برشلونة ويجب أن نقاتل على تحقيق الفوز في كل مباراة".
وأردف: "مثل أي لاعب آخر سأحاول بكل ما في وسعي من أجل مساعدة الفريق عندما تسنح الفرصة، وسأعود بالتدريج لأن غيابي كان طويلًا".
وأنهى كلماته: "لم أخطط لهذا الاحتفال لقد كان عفويًا، لكنني حلمت بتلك اللحظة طوال الأشهر الماضية".
جدير بالذكر أن فاتي كان قد سجل بعد حلوله بديلًا هدفًا ثالثًا في فوز برشلونة على ليفانتي بثلاثة أهداف نظيفة.