فاتي يتماثل الشفاء وموعد مبدئي لظهوره بتدريبات برشلونة

أنباء سعيدة لجماهير الفريق الكتالوني

حالة من التفاؤل تسود داخل نادي برشلونة الإسباني، بشأن عودة المهاجم الشاب أنسو فاتي من الإصابة في الوقت المناسب قبل بداية الموسم الجديد.

فاتي أصيب في الغضروف المفصلي لركبته اليسرى في نوفمبر 2020، ليخضع لعملية جراحية لمساعدته على التعافي.

اللاعب عانى من بعض الانتكاسات التي حرمته من المشاركة مع الفريق لما تبقى من الموسم الماضي، حيث خضع لعملية جراحية في 6 مايو الماضي.

متى يعود فاتي إلى برشلونة؟

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن اللاعب يعيش حالة بدنية ونفسية جيدة، قبل بداية التحضير للموسم القادم في 12 يوليو الجاري.

فاتي من المقرر ظهوره في النادي بهذا التاريخ، لكن من غير المحدد حتى الآن، إذا كان سيتواجد في صالة الألعاب الرياضية أو في دورات تدريبية محددة.

ويأتي ذلك بعد الرحلة العلاجية الناجحة التي قضاها في بورتو بالبرتغال، تحت إشراف الطبيب خوسيه كارلوس.

هل أكمل مدة التعافي بشكل كامل؟

الأطباء الذي كانوا على اتصال دائم باللاعب، وضعوا خطة لأنسو لاختبار ركبته المصابة بأعباء مختلفة وزيادة الشد في الأيام الأخيرة.

القرار الأخير حول موعد عودته للتدريبات الجماعية لم يتحدد حتى الآن، لكن وقت الغياب كان شهرين وهو ما أكمله بالفعل، لتزداد احتمالات ظهور اللاعب مع الفريق بشكل طبيعي مع بداية الموسم.

ماذا قدم فاتي قبل إصابته مع برشلونة؟

صاحب الـ18 سنة لعب في 7 مباريات فقط مع برشلونة في الدوري الإسباني الموسم الماضي، وسجل 4 أهداف خلال البطولة.

وأما بدوري أبطال أوروبا، فقد ظهر في 3 مباريات وسجل هدفًا وحيدًا وصنع 3 أهداف قبل تعرضه للإصابة.

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