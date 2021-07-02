باريس سان جيرمان يعكر صفو برشلونة وميسي.. عرض كبير على طاولة الأرجنتيني!

هل ينتقل ميسي إلى بي آس جي؟

ثقة كبيرة في برشلونة بأن ليونيل ميسي باقٍ وسيوقع قريبًا على عقود جديدة تبقيه في كامب نو لسنوات أخرى، إلا أن الشك يمكن أن يدب لدى إدارة جوان لابورتا بعد دخول باريس سان جيرمان على خط المفاوضات مع البرغوث.

هذا ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، والتي أشارت في تقرير عاجل لها أن باريس سان جيرمان تقدم بالفعل بعرض رسمي لأسرة ميسي من أجل وصول الدولي الأرجنتيني إلى ملعب حديقة الأمراء هذا الصيف.

ومن أجل التجديد مع برشلونة، وافق ميسي على تخفيض راتبه، إلا أن هذه ليست الحالة مع باريس، فبحسب آس، العرض المادي المقدم من النادي الفرنسي يتفوق ماديًا على عرض النادي الكتالوني.

هذا إلى جانب ميزة أخرى تتمثل في استقرار المشروع الرياضي في باريس سان جيرمان عن برشلونة، وهو أمر يهم صاحب الـ34 عامًا كثيرًا، بل وقيل أنه الدعامة الأساسية لتحديد وجهته المقبلة.

إدارة ناصر الخليفي ليست في عجلة من أمرها فيما يخص ميسي وعلى استعداد لانتظاره إلى ما بعد بطولة كوبا أمريكا لمحاولة إقناعه بالوصول إلى العاصمة الفرنسية في الفترة المتبقية من مسيرته الكروية.

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ولم ينكر أبدًا باريس سان جيرمان اهتمامه بالحصول على ليونيل ميسي سواءً من خلال الخليفي أو المدير الرياضي ليوناردو، غير أنهم دائمًا ما حاولوا التحدث بدبلوماسية عن طريقة سير الأمور.

برشلونة الآن يحتاج إلى أن يُسرِّع من عمله على تقليل سقف الأجور في سبيل استيفاء شروط رابطة الدوري الإسباني، وبالتبعية إمكانية تجديد ميسي بصورة قانونية معهم.

الجدير بالذكر أن باريس يقدم صيفًا تاريخيًا بدأه بالتعاقد مع جورجينيو فاينالدوم، مع إنهاء التعاقد مع الحارس المتألق جيانلويجي دوناروما وكذلك أشرف حكيمي، والاقتراب من ضم سيرخيو راموس.