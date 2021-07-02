قلق برشلونة يتزايد على بيدري من إسبانيا

قلق برشلونة يتزايد مع مرور الوقت على لاعبه الشاب المنهك من المباريات الدولية.

يتعاظم قلق برشلونة مع مرور الوقت على لاعبه الشاب بيدري جونزاليس؛ فاللاعب مشتت بين البلدان هذا الصيف، فبعد ختام مشواره مع منتخب بلاده الأول في يورو 2020 سيطير إلى طوكيو رفقة منتخب إسبانيا الأولمبي للمشاركة في أولمبياد طوكيو.

بيدري حول العالم

شارك بيدري، 18 سنة، في 53 مباراة مع فريق برشلونة الأول موزعين بين الدوري الإسباني والكأس وكأس السوبر ودوري أبطال أوروبا بالإضافة لمشاركته في 36 مباراة مع الفريق الثاني للنادي الكتالوني.

مباريات بيدري مرشحة للزيادة مع تقدم منتخب إسبانيا في يورو 2020 والمشاركة في الأولمبياد.

وتستعد إسبانيا لمواجهة سويسرا اليوم الجمعة في أولى مباريات دور الثمانية لبطولة يورو 2020.

وقد شارك بيدري في كل مباريات إسبانيا الأربعة السابقة في البطولة الأوروبية آخرهم مواجهة بلاده مع كرواتيا في دور الستة عشر التي انتهت بفوز منتخب لا روخا 5-3 وسجل فيها هدفًا عكسيًا في شباك بلاده.

واختير بيدري ضمن قائمة المدرب لويس دي لا فوينتي المشاركة في أولمبياد طوكيو التي ستنطلق منافسات كرة القدم فيها يوم 22 يوليو وتُختتم في 7 أغسطس.

منتخب إسبانيا سيدشن مبارياته في الأولمبياد بمواجهة مصر في المجموعة الثالثة التي تضم كذلك الأرجنتين وأستراليا.

لماذا يقلق برشلونة؟

يبدي مسؤولو برشلونة تخوفهم من إنهاك لاعبهم الشاب في المباريات؛ النادي الكتالوني تواصل مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم قبل أيام لمحاولة استبعاد لاعبهم خارج طوكيو 2020 لكن المحاولات لم تنجح.

بيدري كان واحدًا من أوراق المدرب رونالد كومان الرابحة في برشلونة الموسم المنقضي.

كيف ستؤثر مشاركة بيدري في طوكيو على برشلونة؟

لا يقلق برشلونة من إنهاك بيدري فقط، بل سيفوت اللاعب بداية الموسم مع فريقه وأول مباراتين لبرشلونة في الدوري الإسباني الذي سينطلق في 15 أغسطس المقبل.

عقب انتهاء مهمة يدري مع المنتخب الإسباني الأولمبي في طوكيو سينال أسبوعين عطلة.

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